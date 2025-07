Grundfos Water Treatment: "Mettiamo al centro l’oro blu"

Granarolo (Bologna), 1 luglio 2025 – L’implementazione di soluzioni idriche sostenibili attraverso tecnologie avanzate per la riduzione dei consumi delle acque primarie e di processo e il recupero delle acque reflue sono il core business di Grundfos Water Treatment Italy, sino a settembre 2024 presente sul mercato come Business Unit Commercial & Industrial di Culligan Italia e successivamente entrata a fare parte del Gruppo Danese Grundfos. Grundfos Water Treatment Italy progetta, produce e distribuisce sistemi integrati di trattamento delle acque a servizio delle industrie e delle collettività. Il sito produttivo di Cadriano di Granarolo (Bologna), le filiali presenti sul territorio nazionale e le due società partecipate, FDT ed Everblue, soddisfano le esigenze impiantistiche e di assistenza tecnica e servizi alla clientela italiana e internazionale attraverso una rete di oltre 100 dealers.

Giuseppe Cartelli, general manager, qual è la mission aziendale?

"In Grundfos Water Treatment Italy realizziamo impianti per il trattamento delle acque, garantendo ai clienti l’accesso a risorse idriche adeguate alle proprie necessità e conformi agli standard qualitativi richiesti".

Quali sono gli ambiti applicativi?

"Operiamo nei settori commerciale, industriale, piscine, hospitality, crocieristico, ospedaliero e sanitario. Trasversalmente, integriamo criteri di sostenibilità ambientale nelle nostre soluzioni".

Ci illustra alcune metodologie implementate?

"Sviluppiamo tecnologie orientate all’ottimizzazione dei consumi idrici e al riutilizzo delle acque. Questo approccio è supportato da un organico di oltre 360 risorse in Italia".

Che attività si svolgono nel sito di Cadriano?

"Produciamo i nostri sistemi impiantistici, fra questi abbiamo standardizzato e ottimizzato trattamenti quali filtrazione, addolcimento, ultrafiltrazione e osmosi inversa. E realizziamo serbatoi per processi di filtrazione e altri trattamenti delle acque".

Quali sono i mercati di riferimento?

"Oltre al Commercial & Industrial, il nostro business opera in segmenti di nicchia ad alto valore aggiunto, come i settori medicale, piscine e la marine division che opera nel mercato crocieristico. L’85% delle navi da crociera utilizza le nostre soluzioni impiantistiche. Parallelamente, abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando alcuni importanti progetti di desalinizzazione sul territorio italiano".

E il fatturato?

"Solo in Italia, il fatturato 2024 è stato di circa 90 milioni di euro, includendo le controllate FDT ed Everblue; per il 2025 prevediamo di superare la soglia dei 100 milioni".

Ulteriori target strategici?

"In ambito sicurezza, puntiamo al target ‘zero infortuni’. Prioritariamente, l’attenzione alle risorse umane che lavorano nella nostra organizzazione costituisce il pilastro della nostra strategia di sviluppo, coerentemente con le linee guida del Gruppo: la holding Grundfos, partecipata all’87% da una fondazione impegnata in numerose iniziative sociali e ambientali, destina un’importante quota dei propri utili in R&D, per facilitare l’accesso alle risorse idriche a livello globale, includendo le popolazioni più disagiate".