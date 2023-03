La frutta spiritosa da 78 anni Toschi, business con il sorriso

‘Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi’, recita Pablo Neruda. L’azienda Toschi Vignola da 78 anni "garantisce" la primavera tutto l’anno con prodotti di qualità che nascono dai frutti del territorio. Un’azienda storica di fama internazionale e a conduzione familiare, arrivata alla terza generazione (con Stefano, Francesco e Susanna), come racconta il presidente Massimo Toschi.

La primavera tutto l’anno: com’è nata l’intuizione?

"Tutto ha avuto inizio nel 1945. L’azienda nasce in un piccolo laboratorio dall’idea di mio padre Giancarlo e di suo fratello Lanfranco di confezionare sotto spirito le famose ciliegie di Vignola, oltre che altri frutti di cui questa terra è ricca, per poterle gustare tutto l’anno. Papà era tornato dalla guerra, era stata un’annata favorevole e la terra in estate aveva donato molti frutti che i due fratelli raccolsero e distillarono. Nel 1946 debutta il ‘Cherry Brandy Toschi’, un liquore ottenuto dall’infusione in alcool delle morette, le tipiche ciliegie nere di Vignola, il primo liquore di una gamma che l’azienda svilupperà negli anni. In questo periodo nascono anche la linea di sciroppi e l’Amarena in sciroppo".

Quando nasce il famoso slogan ‘Toschi la frutta spiritosa’?

"Negli anni Settanta. Nascono le prime campagne pubblicitarie che vengono divulgate neI più importanti e canali televisivi e testate dell’epoca: da qui il jingle ‘Toschi la frutta spiritosa’, che risuonava dietro le immagini in bianco e nero delle ciliegie sorridenti".

Frutta sotto spirito, amarene ma non solo.

"Nel corso degli anni abbiamo ampliato la gamma dei nostri prodotti. Negli anni Sessanta nasce il nocino di Modena; poi lanciamo Nocello, Fragolì, Mirtillì e Lemoncello. Nel 1998 inauguriamo la nuova linea Toschi la Gelateria che produce semilavorati per gelati artigianali rivolta al canale professionale e i topping per guarnire gelati e dolci e poi ‘Zero+’, una linea di sciroppi senza zucchero e calorie, con aromi naturali e succhi bio, di grande successo nel mercato italiano. Negli anni 2000 ampliamo l’offerta con l’aceto balsamico Gino Toschi. Nel 2020 entra nel nostro gruppo una start up che produce, per il canale pasticceria e gelateria, semilavorati e basi clean lable utilizzando ingredienti 100% naturali. L’obiettivo è, sempre, offrire al mercato prodotti di qualità nel rispetto della tradizione e del territorio".

Cuore modenese e mercato mondiale: che ruolo riveste l’export?

"Già negli anni Cinquanta l’azienda partecipava a fiere di settore e sono iniziate le prime esportazioni dei prodotti nei mercati europei ed extraeuropei. Partono i carichi verso Sud America, Australia, Stati Uniti, Germania e Francia, che, ancora oggi, rappresentano i paesi strategici per l’azienda".