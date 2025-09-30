Le traduzioni di Interlanguage: "Comunicare con il mondo"

Modena, 30 settembre 2025 – Tradurre i messaggi di un’impresa in un’altra lingua significa trasferire con la massima efficacia significati e concetti in modo adeguato anche al contesto professionale. È la filosofia che anima ‘interlanguage’, società che fornisce servizi di traduzione professionali. Fondata a Modena nel 1986, dal 2019 fa parte del gruppo internazionale ‘Transline’, ma "restiamo ben saldi a Modena, dove abbiamo le nostre radici", come spiega l’amministratore delegato Stefano Gualdi.

‘Gli scrittori creano la letteratura nazionale, i traduttori rendono universale la letteratura’: vi ritrovate in questa frase di José Saramago?

"Pienamente. Sono veramente poche le persone che hanno la possibilità (e la voglia) di leggere in lingua originale e raramente conoscono più di una seconda lingua. Al mondo viene scritto e letto in più di 200 lingue: è la traduzione che rende possibile la diffusione e la contaminazione delle culture. E ciò è ancora più vero se dalla letteratura si passa al mondo economico, scientifico e legale di cui noi ci occupiamo".

Come nasce ‘interlanguage’?

"‘Interlanguage’, il linguaggio dell’internazionalizzazione, nasce nel 1986 per offrire alle imprese che si affacciavano sui mercati globali un supporto per comunicare efficacemente con i propri partner, clienti e fornitori. Da allora il commercio globale si è decuplicato, e così anche noi: dalle tre socie fondatrici siamo a oltre 30 dipendenti, sviluppando più della metà del nostro fatturato con clienti esteri".

Quanto rileva oggi la traduzione?

"La traduzione rimarrà necessaria finché al mondo si parleranno lingue diverse. Negli ultimi anni, tuttavia, stiamo assistendo a una impressionante rivoluzione della traduzione, guidata da un lato dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale e dall’altro dalla enorme diffusione di contenuti digitali. Ciò ha provocato diversi danni al nostro settore negli ultimi due anni facendo credere che tramite l’AI si potesse tradurre tutto per tutti, autonomamente e più velocemente ed economicamente. Ma non è così".

È un lavoro di squadra il vostro?

"Per un progetto di traduzione vengono coinvolte almeno 4/5 persone (grafica, traduzione, revisione, AI, project management, customer management) che possono diventare molte di più per progetti di post-produzione multimediale (doppiatori, videomaker, speaker, ecc.) e tutto ciò moltiplicato per le lingue richieste".

Chi sono i vostri clienti?

"Affondiamo orgogliosamente le radici nei distretti emiliani, da Sassuolo a Mirandola, e ci siamo specializzati in moltissimi settori strategici, tra cui meccanica, ceramica, automotive, biomedicale, farmaceutica, packaging, agroalimentare, trasporto ferroviario, moda, arredamento. Negli ultimi anni abbiamo investito nel settore pubblico sia italiano che estero, diventando partner qualificati di prestigiose istituzioni nazionali e internazionali".

Progetti futuri?

"Da gennaio sarà in produzione il nostro nuovo Translation Business Management System, un tool innovativo che coniugherà facilità di interazione con tutti i nostri partner (traduttori, interpreti, grafici, videomaker, doppiatori, ecc) e funzionalità di AI per garantire le migliori traduzioni disponibili sul mercato".