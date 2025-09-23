Lo sguardo al futuro di Ncv: "Dal trasporto alla logistica"

Gabriele Battistin, direttore generale di NCV, di che cosa si occupa la vostra realtà?

"NCV è una cooperativa bolognese che da oltre quarant’anni opera nella logistica integrata, nei trasporti e negli appalti di manodopera. Offriamo ai nostri clienti servizi completi: dal trasporto refrigerato e industriale alla gestione dei magazzini, dallo stoccaggio al picking, fino all’e-commerce, alla logistica doganale e aeroportuale".

In quali settori siete attivi?

"Operiamo in diversi comparti: industriale, alimentare, farmaceutico, dei beni di largo consumo, aeroportuale, nella gestione dei parcheggi, nei servizi urgenti e fiduciari. Una diversificazione che ci ha permesso di crescere e di essere presenti in modo capillare sul territorio nazionale".

Qual è il segreto per rimanere al passo con i tempi?

"La nostra forza è saper innovare senza perdere i valori cooperativi. Abbiamo attraversato fusioni, passaggi generazionali e piani di rilancio, come quello avviato nel 2021, che ha introdotto nuove figure manageriali, digitalizzazione e sostenibilità. Nel 2024 abbiamo inaugurato l’hub logistico da 23mila metri quadrati al G-Park di Valsamoggia e guardiamo a un futuro che punta a 50 milioni di euro di fatturato entro il 2027".

Qual è il legame con il territorio?

"Abbiamo scelto di legare strettamente il nostro sviluppo ai valori etici: siamo stati la prima cooperativa a firmare la Carta Metropolitana per la Logistica etica promossa dalla Città Metropolitana di Bologna. Abbiamo adottato un Codice Etico, una Policy Anticorruzione e ottenuto il Rating di Legalità dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Sul fronte sociale, con il riconoscimento di UNHCR Italia promuoviamo l’accoglienza e l’inclusione lavorativa per i rifugiati. E collaboriamo con alcune realtà locali, come la Diaconia Valdese e la Comunità di Sant’Egidio".

Com’è composto il vostro staff?

"Contiamo circa 400 tra soci e dipendenti, provenienti da 28 nazionalità diverse. Cerchiamo autisti qualificati, operatori logistici e figure tecniche specializzate, ma anche persone motivate da formare sul campo. Abbiamo di recente inaugurato NCV School, il nostro programma gratuito di alfabetizzazione in italiano, attraverso cui investiamo nella crescita linguistica e culturale dei nostri collaboratori, favorendo inclusione e sicurezza sul lavoro".

I numeri che cosa indicano?

"Il 2024 ha segnato il ritorno all’utile dopo cinque anni, con un fatturato di 35,3 milioni di euro, in crescita del 2,4% rispetto al 2023. L’Ebitda è salito al 2,7% e abbiamo ridotto l’indebitamento complessivo dell’8,1%. Risultati che confermano l’efficacia del piano industriale e la solidità del nostro modello cooperativo. Ed è stato abbandonato il piano di crisi, strumento utilizzato dal 2011 al 2021".

Come è strutturata la vostra organizzazione?

"Abbiamo quattro depositi per un totale di oltre 60mila metri quadri, tra Valsamoggia, Anzola dell’Emilia e Santo Stefano Ticino (Mi). La nostra flotta di oltre 250 mezzi include veicoli a metano e ibridi per ridurre l’impatto ambientale".