Pfb, componenti per ascensori: "Ai vertici da tre generazioni"

di Maria Silvia Cabri

MODENA

Da oltre sessant’anni produce componenti per ascensori, al 100% made in Italy. È la PFB, azienda con sede a Modena: giunta alla terza generazione, porta avanti gli insegnamenti del fondatore, Franco Bevini, coniugando tradizione e innovazione, come spiega il Coo Riccardo Bevini.

Quasi settanta anni di presenza sul mercato: come nasce la PFB?

"Tutto è nato da un’idea di Franco Bevini: nel 1959 ha aperto la sua officina conto terzi. Era il suo piccolo progetto, per dare a sé e alla sua famiglia una vita migliore. Poi negli anni l’azienda ha aumentato i volumi, cominciano ad assumere personale e investire massivamente nelle macchine per le lavorazioni".

La svolta quando avviene?

"È arrivata con la seconda generazione, che ha spostato sempre più la produzione verso un proprio marchio, PFB, specializzato nella produzione di componenti per ascensori, che a tutt’oggi rappresentano il core business dell’azienda. In pochi anni, il fatturato si è decuplicato, abbiamo iniziato a vendere in oltre 60 Paesi ed è stato creato un nuovo stabilimento produttivo con il doppio della superficie, per garantire adeguati spazi per le nuove esigenze".

Quali sono i capisaldi della vostra attività?

"Qualità senza compromessi e massima serietà. La produzione è eseguita al 100% in Italia, di cui oltre l’80% in provincia di Modena. Le aziende partner con cui lavoriamo vengono accuratamente selezionate per garantire i nostri elevati standard di qualità. Inoltre, cerchiamo sempre di soddisfare al meglio le esigenze del cliente per assicurare un’alta qualità anche nel servizio".

Capitolo sicurezza: come garantirla?

"Ogni prodotto che esce dagli stabilimenti è progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Abbiamo dispositivi che hanno funzionato per oltre 30 anni senza necessità di essere sostituiti. Tutti i componenti di sicurezza sono testati singolarmente prima di essere inviati al cliente, questo ci consente di avere percentuali di difettosità inferiori allo 0.05% sul totale della produzione".

A che tipo di clienti vi rivolgete?

"I nostri clienti sono produttori di ascensori (incluse le multinazionali), manutentori, produttori di arcate e rivenditori in tutto il mondo".

Siete alla terza generazione: il passaggio di testimone è un valore aggiunto?

"Crediamo che il passaggio generazionale non sia soltanto un momento di continuità, ma un’occasione straordinaria per crescere. L’inserimento di nuove risorse, giovani, con la loro energia, curiosità e visione innovativa, unito all’esperienza e alla conoscenza della generazione precedente, crea un equilibrio prezioso: quello tra tradizione e futuro. È in questo dialogo tra passato e presente che nascono le idee migliori e che l’azienda trova la forza per rinnovarsi, restando fedele ai propri valori".

Prossimi progetti?

"Abbiamo recentemente ampliato il nostro ufficio tecnico, investendo in nuove competenze e tecnologie per dare vita a soluzioni sempre più innovative. Crediamo che l’innovazione nasca dal confronto e dal desiderio di migliorarsi costantemente, per questo il nostro obiettivo è continuare a crescere e anticipare le sfide del mercato".