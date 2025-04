Porte e cancelli automatici: "Su misura e chiavi in mano"

Seguire un’intuizione vincente e farla diventare l’anima di un’azienda, che ora vanta più di 40 anni di esperienza nel settore, affermandosi negli anni come un riferimento nel mondo dell’automazione degli accessi. Questo è Sorce e Vannini Srl, nata a Villanova di Castenaso, alle porte di Bologna, acquisita lo scorso anno da Assigeco, intermediario indipendente assicurativo tra i più grandi del mercato.

Osvaldo Rosa, proprietario di Sorce e Vannini Srl, quando nasce questa realtà?

"Nel 1982 da Luciano Vannini e Giuseppe Sorce, che hanno avuto da subito una felice intuizione, quella di condividere fin da subito con FAAC Spa l’idea di progettare e installare sistemi automatici per cancelli. Dagli anni Ottanta l’azienda cresce, seppur a conduzione familiare, garantendo sempre una continua evoluzione, fino a diventare concessionario in esclusiva di FAAC a Bologna e provincia".

Come si sviluppa la crescita?

"Nel 2018 l’azienda affronta nuove sfide e si misura con un mercato sempre più esigente e con i nuovi competitor. Poi, nel gennaio 2024 è passata nelle mani di Assigeco, che è la mia storica azienda, da 40 anni nel mercato dell’intermediazione assicurativa".

Quali cambiamenti sono stati apportati?

"Abbiamo favorito una completa digitalizzazione dei processi, riqualificando e consolidando la squadra dei tecnici e rifocalizzando le strategie commerciali sul core business dell’azienda, che è l’automazione degli accessi. Il tutto per rendere il cliente sempre più soddisfatto. Che, se tale, torna da noi".

Cosa offrite al cliente?

"Offriamo anche servizi ‘chiavi in mano’ per nuovi impianti di automazione degli accessi, dalla progettazione al sopralluogo, occupandoci anche dell’installazione finale in edifici residenziali e aziendali. Garantiamo assistenza e manutenzione per malfunzionamenti degli impianti, rispondendo in tempi brevi alle esigenze della clientela, che apprezza anche il nostro servizio di duplicazione di telecomandi e vendita diretta nello show-room a Bologna di via del Vetraio 11".

Quindi la sede ora è nel capoluogo.

"Sì, dove contiamo su un magazzino completo. Una sede nuova, di dimensioni importanti, luminosa e accogliente per personale e clienti, che negli ultimi cinque anni sono diventati circa 17 mila".

E il personale?

"Abbiamo già investito nel 2024 nel personale del team di tecnici specializzati e vogliamo supportare lo sviluppo del fatturato inserendo ancora nuove figure. Ricerchiamo profili senior o giovani neodiplomati da avviare a un adeguato percorso formativo".

Che anno sarà il 2025?

"Nel 2024 il fatturato si attesta sui 5 milioni di euro circa. Quest’anno, così come per quelli successivi, vogliamo incrementarlo progressivamente del 10% ogni anno. Per farlo, amplieremo la nostra base clienti attraverso un’offerta commerciale di soluzioni sempre più innovative".

Mariateresa Mastromarino