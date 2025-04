Tecno Diamant, ’orafi’ del taglio: "I nostri cristalli nel mondo"

FORMIGINE (Modena)

Un’azienda leader nella produzione e distribuzione di utensili diamantati nelle operazioni di taglio, profilatura, squadratura, bisellatura, lappatura, satinatura e cura della superficie per gres porcellanato, monocottura, pietre naturali, marmi e graniti. Così si pone ‘Tecno Diamant - Diamanti Industriali’, fondata nel 1995 a Formigine (Modena), che in questi trenta anni è stata scelta da prestigiose realtà ceramiche perché è sempre stata in grado di anticipare le esigenze di mercato e di rispondere esattamente alla richiesta del cliente, come spiega il Ceo Mauro Serradimigni.

Un nome attira: cosa sono i ‘diamanti industriali’?

"Il diamante industriale è un materiale prezioso, ma non nel senso comune del termine. A differenza di quelli usati in gioielleria, questi diamanti non hanno scopo ornamentale: vengono scelti per le loro qualità tecniche, non estetiche. Sono cristalli con micro-imperfezioni o dimensioni troppo piccole per il mercato del lusso, ma perfetti per lavorazioni ad alta precisione. La loro durezza eccezionale li rende ideali per tagliare, forare, levigare: ecco perché sono alla base di utensili come frese, seghe, trapani e dischi da taglio usati in settori che vanno dalla ceramica all’aerospaziale. E oggi la maggior parte dei diamanti industriali viene prodotta sinteticamente".

Come nasce Tecno Diamant?

"Nel 1995, come realtà locale e radicata nel distretto ceramico. In questi trent’anni, siamo cresciuti anticipando l’evoluzione del mercato ceramico. Dai primi dischi da taglio per il mosaico, alla produzione di mole da rettifica per le mattonelle monocalibro, fino a uno dei nostri prodotti di punta attuali: i fickert da lappatura, indispensabili per ottenere quell’effetto lucido a specchio oggi molto richiesto. Il 2020 è l’anno della svolta: si inserisce un nuovo management, la vision aziendale si amplia, puntando su internazionalizzazione e innovazione. Nascono nuove filiali all’estero (Russia, Brasile, Spagna, Cina, Turchia) e un’unità produttiva a Spezzano di Fiorano Modenese".

Come tutelate ambiente e benessere?

"Partecipiamo a percorsi ESG promossi da Confindustria. Utilizziamo DHL Go Green Plus, imballaggi certificati ICILA, un impianto fotovoltaico e un veicolo elettrico. Abbiamo un Codice Etico, supportiamo iniziative sociali locali (Salute in Comune, Gioca la Scuola, Sport Anch’io) e monitoriamo il benessere dei dipendenti con indagini sullo stress lavoro-correlato".

Quali sfide per il futuro?

"Apertura di una nuova filiale in Indonesia; inoltre stiamo lavorando su una nuova linea di utensili per la satinatura delle superfici ceramiche producendoli a ‘scarto zero’, riducendo impatto ambientale e costi produttivi".