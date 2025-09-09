Tool-Mec a caccia di mercati: "Ecco la meccanica del futuro"

Ferrara, 9 settembre 2025 – Da vent’anni opera nei campi della saldatura, dell’assistenza sugli stampi da pressofusione, della fonderia, della carpenteria e delle lavorazioni meccaniche di precisione. Tool-Mec, guidata dall’amministratore unico Elisa Dondi, è dunque impegnata in un settore ampio, complesso ma ricco di opportunità.

Elisa Dondi, amministratore unico dell’azienda del ferrarese, nata 20 anni fa a Sant’Agostino. La ditta guarda al futuro della meccanica

Ci dice di più la stessa titolare dell’azienda.

"Siamo specializzati in manutenzione, stampi e trancianti. Più in particolare, offriamo soluzioni per la manutenzione di stampi e lavorazioni di carpenteria, fresatura e tornitura: dagli stampi vengono date le forme ai vari pezzi per quelle attrezzature che permettono di eseguire i processi industriali. La manutenzione di Tool-Mec spazia dalla manutenzione dei trancianti che tagliano i vasetti di marmellata per l’industria alimentare a quella degli stampi e dei trancianti per l’industria di pressofusione. Da quelle forme nascono quei prodotti che tutti noi consumiamo ogni giorno, ma anche i getti di alluminio che vanno nelle auto o nelle moto d’acqua o ancora i cruscotti per le moto slitte".

Come rispondete a un mondo in forte cambiamento?

"Da qualche tempo, dopo la flessione registrata dal settore fonderie, operiamo anche con altri mercati e da poco tempo abbiamo avviato una collaborazione con aziende del settore alimentare e agricolo. Stiamo quindi cercando di espandere la nostra attività e la nostra capacità produttiva spaziando dalle saldature Mig e Tig a quelle a laser realizzando anche piccoli manufatti meccanici per la carpenteria leggera che è un settore davvero molto ampio e articolato"

L’autunno, si legge, dovrebbe registrare una ripresa del mercato…

"Le previsioni dicono questo. In attesa, noi ci stiamo attrezzando cercando nuove filiere, nuovi mercati e una clientela che, in generale, abbia risentito meno delle difficoltà registrate dall’automotive. Attualmente il mercato è fatto da una clientela situata in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Campania".

Il vostro, oggi, è quindi un mercato tutto italiano ma…

"Ma i nostri progetti vanno oltre".

Non sono mancate le difficoltà.

"E così, come a seguito della la profonda crisi del 2009, il terremoto del 2012 che ha picchiato duramente nella zona tra Modena, Ferrara e Bologna, e il momento attuale che vede l’automotive in grave difficoltà, per più di un motivo".

Molto passa per la professionalità e la formazione.

"Ci affidiamo a un ente di formazione con sede a Cento da vent’anni. Il nostro obiettivo è che chi lavora con noi si senta parte attiva di una struttura, implementando naturalmente le competenze, le capacità professionali".

Ci descriva la sua azienda.

"Tool-Mec ha sede in via Metazzola nei pressi di Sant’Agostino. Lo stabilimento copre una superficie di 15.000 metri quadri. Il fatturato è di circa un milione di euro, i dipendenti sono 5. Siamo nati per un’esigenza che aveva la fonderia Tecopress, poi abbiamo ampliato la clientela".