Un logo speciale per i primi 15 anni

Il 2025 è un anno importante per Brunata Zenner Srl, che festeggia 15 anni di fondazione. Per l’occasione, "avremo un logo dedicato a questo evento – dice il direttore commerciale e marketing Castagna –. Vogliamo rinforzare la nostra presenza sul territorio, dando un segnale di longevità e di presenza". In programma, una serie di "iniziative che coinvolgeranno la nostra forza commerciale indiretta e i clienti". Questo per "sottolineare la solidità dell’azienda, che da 15 anni affianca i clienti, proponendo sempre nuove soluzioni e sempre più aggiornate, nel settore immobiliare. Un risultato continuativo e preciso che non è per tutti".