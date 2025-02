Un’Academy aziendale per la formazione

Ela Sistemi Srl ha sede ad Altedo (Bologna), dove c’è anche un’Academy aziendale: "Qui dipendenti e collaboratori seguono corsi tecnici, di formazione, e trasversali – spiega Tomesani –. Questi ultimi sono concentrati sul time management, sulla gestione del burnout o la risoluzione dei problemi, ragionando sull’ascolto e sul sostegno reciproco". Fondamentale l’interazione con le scuole: "Negli ultimi 30 anni si è scelto di mandare i propri figli, soprattutto le ragazze, ai licei, quando in realtà gli istituti tecnici in Italia sono dei fiori all’occhiello. Non è una vergogna scegliere un istituto e noi ne siamo la prova".