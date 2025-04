Ursa, isolanti per l’edilizia: "Bondeno è all’avanguardia"

di Alberto Lazzarini

BONDENO (Ferrara)

Risale al 2002 la costruzione dello stabilimento Ursa di Bondeno, a pochi chilometri da Ferrara, che produce polistirene estruso per il comparto edile. Ma il nuovo polo produttivo fu ricostruito integralmente dopo il sisma del 2012 e inaugurato in tempo record a dicembre 2014. Ursa, pertanto, si avvale oggi in Italia di un impianto innovativo a due linee di estrusione (un processo di compressione) dotato delle migliori tecnologie disponibili nel settore. Della crescita di questa importante realtà imprenditoriale e del suo futuro abbiamo parlato con il direttore generale Wolfgang Marka, austriaco di Graz, esperto di economia, che ha operato in varie parti d’Europa con incarichi crescenti e sempre nel settore edile. Gli era accanto il direttore tecnico e marketing Pasquale D’Andria. Dottor Marka, cosa produce Ursa?

"Produce isolanti termici e acustici per edifici con particolare attenzione all’edilizia sostenibile. Fa parte di un gruppo focalizzato principalmente sull’edilizia leggera; la nostra è la divisione "isolamento" ma all’interno del gruppo operano anche altri settori che si occupano di sistemi costruttivi a secco, lastre da esterno e protezione passiva al fuoco".

Ursa fa parte di un gruppo internazionale.

"Si, è una divisione di Etex, cioè la divisione isolamento e realizza, in Italia, isolanti termoacustici principalmente con due prodotti, polistirene estruso (60% del fatturato) e lana minerale (40%) la cui richiesta sta crescendo. A livello internazionale, invece, il 70% del fatturato è prodotto da lana minerale il 30% da polistirene estruso".

Può descriverci il prodotto realizzato a Bondeno?

"A Bondeno produciamo polistirene estruso, con alto contenuto di riciclato (con una media del 70%) che rappresenta una novità per il mercato. Siamo i primi ad averlo introdotto".

So che è molto legato allo stabilimento bondenese.

"Sono orgoglioso della produzione e dello stabilimento che è il più innovativo non solo del Gruppo ma dell’intero mercato europeo. Infatti abbiamo la tecnologia più avanzata grazie anche alla ricostruzione dopo il terremoto del 2012. Ho un feeling particolare con il team italiano perché è ricco di passione".

Produzione, ma anche investimenti.

"Effettuiamo molti e costanti investimenti sul sito di Bondeno e principalmente in termini di sostenibilità: è questa la vera chiave strategica degli investimenti tecnologici. Inoltre abbiano un programma, Isola Ursa, piattaforma di comunicazione, che ci permette di apprendere dai professionisti, dagli studenti e dal mercato quali sono le necessità, che poi trasferiamo nei prodotti".

Quanta consapevolezza c’è, sul mercato e fra la gente, del tema sostenibilità?

"I circa dieci anni di impegno per la formazione-informazione circa la sostenibilità e le leggi nel frattempo deliberate hanno accresciuto i livelli di sensibilità; una nuova generazione si è formata e noi abbiamo fornito il nostro contributo".