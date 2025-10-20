25 anni di dolcezza a Ravenna

Venticinque anni non sono solo un numero, ma una storia fatta di persone, sacrifici, entusiasmo e passione. Sono stati gli anni in cui ogni mattina Marcello Franchini e lo staff di Dolci Peccati in via della Lirica 45 a Ravenna, si sono svegliati con un obiettivo chiaro: portare un po’ di dolcezza nella vita dei ravennati. Nella giornata venerdì 17 ottobre, si sono svolti i festeggiamenti per il 25° anniversario in un modo speciale, coinvolgendo le persone più fragili e molte volte lasciate in solitudine.

Che cosa rappresenta per Dolci Peccati questo traguardo?

"Abbiamo voluto festeggiare il nostro anniversario ricambiando il legame profondo che ci lega a Ravenna, perchè ci ha dato fiducia in tutti questi anni, ma soprattutto ci ha accolto e ci ha sostenuto. Ogni torta venduta, ogni caffè servito, ogni sorriso ricevuto dai nostri clienti ha costruito questo traguardo. Ecco perché non è una festa solo nostra, ma una festa per la città intera".

Come è nata l'idea di celebrare l’anniversario in un modo particolare?

"Volevamo realizzare un evento che restituisse alla città almeno una parte di quello che avevamo ricevuto. L’idea ci è sembrata subito chiara: portare dolcezza alle persone fragili e a chi ne ha più bisogno. Gli anziani delle case di riposo sono spesso dimenticati o limitati da problemi di salute che impediscono loro di concedersi piccoli piaceri quotidiani. Abbiamo pensato di creare per loro una grande torta per donare un momento di condivisione, di comunità e che potesse essere un gesto semplice ma pieno di significato, perchè poter suscitare un sorriso a queste persone vale più di qualsiasi festa sfarzosa".

Non è stata una torta qualunque, giusto?

"Esatto e ci tengo a sottolinearlo dato che gli anziani hanno esigenze specifiche: molti di loro devono limitare gli zuccheri o i latticini, altri seguono diete particolari. E' per questa ragione che abbiamo deciso di creare la torta speciale, 'Zero Zucchero'. Una torta senza zuccheri aggiunti, senza lattosio e a bassissimo contenuto di carboidrati ( tra i 20 e i 30 grammi ogni 100). In questo modo anche chi poteva avere difficoltà alimentari è riuscito a gustarla senza rinunce, partecipando serenamente alla festa. Non volevamo portare solamente una bella torta ma abbiamo pensato ad un dolce inclusivo, capace di unire davvero tutti intorno a un tavolo".

Ci potresti raccontare nei dettagli come si è svolta la festa?

"Abbiamo portato a sorpresa una torta per circa 150 ospiti alla Casa di Riposo Garibaldi e un’altra per un centinaio di persone è stata portatala il giorno successivo a Villa Serena di San Romualdo (Ra). Insieme a noi sono stati presenti all'evento il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e il consigliere comunale Daniele Perini, ispiratore di questa bella iniziativa, un evento che appartenesse a tutta Ravenna e non solo alla nostra pasticceria".

Cosa provi pensando alla giornata trascorsa?

"Una grandissima emozione. Mi hanno commosso gli sguardi, le mani che si stringevano, i sorrisi che abbiamo visto spuntare sui volti degli anziani. Non ci aspettavamo applausi o riconoscimenti ma ci è stato gratificante vedere gli ospiti delle strutture felici, condividere con loro un momento di leggerezza e sentirci parte di una comunità più unita. Per noi è stato il regalo più bello dei 25 anni: un compleanno festeggiato con Ravenna e con i suoi cittadini più bisognosi".

Come è nata l’idea di lavorare su prodotti 'salutistici'?

"È un percorso che portiamo avanti da più di un anno. Abbiamo iniziato a studiare ricette che rispettassero la tradizione dell’arte bianca ma al tempo stesso rispondessero alle esigenze moderne, soprattutto a quelle legate alla salute. Essendo una pasticceria, è stata una sfida appassionante puntare allo 'Zero Zucchero'. Abbiamo capito che l’innovazione non significa abbandonare la tradizione, ma arricchirla con nuove possibilità. Oggi possiamo dire che una pasticceria può fare dolci buoni, artigianali e genuini anche senza zucchero, senza lattosio e con pochi carboidrati. E questo ci rende orgogliosi".

Vorresti ringraziare qualcuno in particolare?

"I ringraziamenti sono tanti. Prima di tutto al consigliere comunale Daniele Perini, che ci ha dato lo spunto per questa iniziativa e ci ha incoraggiato nel realizzare il progetto. Un grazie speciale a Marco Balducci, coordinatore della CRA Garibaldi, e a tutto lo staff di Villa Serena, che ci hanno accolto con entusiasmo. Ringrazio molto le istituzioni della città che sono state presenti, perché la loro vicinanza dà forza a gesti come questo. Naturalmente un grazie enorme al mio staff, che ogni giorno lavora con dedizione e passione. Senza di loro 'Dolci Peccati' non sarebbe quello che è. Infine, il ringraziamento più grande va alla città perchè Ravenna ci ha dato tanto e continua a darci fiducia. Questo evento è stato un modo per dire: siamo orgogliosi di essere ravennati e questo è stato il nostro piccolo dono di riconoscenza".