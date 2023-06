A Bologna la prima Giornata Italiana del Social Business

“È tempo di Social Business e Bologna è la città giusta dove incominciare a parlarne”.

A garantirlo è l’economista di Nomisma e segretario generale della Fondazione Yunus Italia, Marco Marcatili, tra i promotori della prima edizione della Giornata Italiana del Social Business, che si terrà presso MUG, centro per l’innovazione di Emil Banca, main sponsor dell’evento, il giorno 28 giugno, qui il modulo di registrazione.

La Fondazione che promuove la Gironata porta il nome di Muhammad Yunus, economista e premio Nobel per la Pace, che ha coniato l’espressione Social Business. Ma facciamo un passo indietro: cosa si intende per Social Business? “L’economia adempie al suo scopo più profondo quando risolve problemi sociali, ambientali quando va oltre la realizzazione di profitti e la distribuzione di dividendi. Questo è Social Business – spiega Marcatili – cornice ideale per far incontrare profit e non profit e per valorizzare la creatività degli imprenditori che attraverso le proprie idee si sforzano di affrontare sfide sociali. Proveremo a rileggere l’economia del nostro Paese e del nostro territorio in questa luce” afferma l’economista.

Alla mattina si terrà un seminario dedicato agli stakeholders della Fondazione e realizzato in partnership con l’Università di Bologna: “ci presenteremo al pubblico nel pomeriggio con un prestigioso parterre di ospiti: rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, accademici, testimoni del Social Business sul territorio” spiega il vicepresidente della Fondazione, Prof. Giuseppe Torluccio, ordinario di economia dell’Alma Mater.

Ma perché partire proprio da Bologna? “Semplice – spiega il professore – Bologna è la città in cui ha sede la Fondazione a cui lo stesso Prof. Yunus ha concesso di utilizzare il proprio nome. Con Bologna vogliamo rafforzare la relazione, avviare nuove collaborazioni. È una città che ha tanto da dare in termini di Social Business, forte di una tradizione consolidata che coniuga competitività e solidarietà”.

E dentro al paradigma del Social Business ve ne sono altri, che aiutano a interpretare tendenze ed evoluzioni della nostra economia: “il 28 giugno – afferma il Marcatili – presenteremo una prima applicazione, tutta bolognese, dei paradigmi ideati da Yunus: lo studio “Bologna a Tre Zeri”.

I Tre Zeri sono una delle intuizioni cardine di Yunus, che ha arricchito il suo Social Business di molti contenuti. “Abbiamo colto subito l’opportunità di un paradigma economico pensato da uno dei più importanti economisti al mondo per conciliare sostenibilità economica, sociale e ambientale” spiega Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d’Emilia e direttore generale di Emil Banca, che ha promosso la ricerca “Bologna a Tre Zeri”, realizzata da Fondazione Yunus, in collaborazione con Nomisma. “È la prima volta che i Tre Zeri di Yunus si applicano ad una città italiana. Vogliamo una città a zero diseguaglianze, zero consumo di suolo, zero emissioni di CO2: nei prossimi anni lavoreremo per questo. Durante la prima Giornata Italiana del Social Business incominceremo a parlarne avendo come interlocutore, tra gli altri anche la parte istituzionale”.

La Giornata del 28 giugno è concepita anche come occasione di networking. “Grazie al sostegno di Emil Banca e di Confcooperative, alla partnership con l’Università di Bologna, abbiamo costruito un incontro dalle mille connessioni. Sarà interessante per la politica, per l’impresa e per il terzo settore” tiene a sottolineare Marcatili. Il parterre degli ospiti è d’eccezione, come si può leggere dal programma, “ma il vero punto di valore – sottolinea il segretario – è la connessione forte che lega i panel: si parlerà di Social Business da una prospettiva ampia e plurale, in dialogo anche con il pubblico”.

A termine dell’incontro, che si svolgerà tra le 17.00 e le 19.30, ai partecipanti sarà offerto un buffet, momento di convivialità, di presentazioni e, perché no, di nuove relazioni di Social Business.

https://fondazioneyunus.it/