A pochi chilometri dal centro di Bologna, un’esperienza di shopping vantaggiosa

Al Centro Meridiana arrivano gli “Shopping Days”: tutti i sabati di ottobre e novembre, chi fa acquisti per almeno 50€ potrà ricevere 3 buoni shopping dal valore complessivo di 15€. Basterà portare lo scontrino (o gli scontrini) al desk in Galleria, aperto dalle 16 alle 19, per ritirare i buoni, che saranno spendibili entro il sabato successivo.

L’iniziativa vuole premiare i visitatori che scelgono il Centro per trascorrere il tempo libero in compagnia degli amici o della famiglia, tra spesa, shopping, momenti di gusto e relax.

Centro Meridiana rappresenta un fulcro di attività economica e sociale per la comunità di Bologna e dintorni, con una vasta e differenziata offerta di negozi, servizi, attività di intrattenimento ed eventi imperdibili per tutti e tutte.