Al TEA ti aspettano Family show, grandi musical, entusiasmanti concerti

Al Teatro EuropAuditorium di Bologna prosegue a ritmo battente la programmazione di eventi internazionali, grandi musical, concerti e spettacoli da segnare in agenda.

Dopo il grande successo ottenuto da The Sound of Magic, con oltre 5.000 spettatori in 3 repliche, il 5 e 7 gennaio arriva Fantasia in concert, il secondo evento targato Disney. Costruito attraverso i momenti salienti tratti dai due film d'animazione più straordinari e rivoluzionari della Disney, "Fantasia" (1940) e il suo sequel "Fantasia 2000", il film verrà proiettato su un maxischermo e accompagnato dalla colonna sonora eseguita dal vivo e in sincrono dall'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Thiago Tiberio, che interpreta alcune delle pagine sinfoniche che animano i due film e che hanno fatto sognare intere generazioni.

L’8 gennaio, primo concerto dell’anno, già sold out, della PFM Premiata Forneria Marconi in PFM canta De André che, a grande richiesta, ha aggiunto una nuova data il 20 maggio.

Dal 12 al 14 gennaio andrà in scena Cabaret The Musical, un'esplosione di emozioni firmata da Arturo Brachetti e Luciano Cannito, con regia cinematografica e effetti speciali. Dal romanzo di Isherwood, Cabaret è un'icona del musical premiata con 8 Tony Awards. Ambientato nella Berlino degli anni '30, racconta l'affascinante storia di Sally Bowles, interpretata da Diana Del Bufalo, tra luci, colori e la struggente colonna sonora con brani come "Willkommen" e "Cabaret".

Dal 25 al 28 gennaio, sul palco Angelo Pintus con il suo nuovo spettacolo Una brutta persona, mentre il 29 gennaio sarà la volta di Dardust in Duality + ospite speciale Elisa, un viaggio tra emozione e ragione. A poco più di un anno di distanza dalla pubblicazione del doppio album Duality, il pianista e produttore presenta il singolo Outside, anticipando un nuovo capitolo artistico e portando la sua dualità sui palchi dei teatri d’Italia insieme agli eccezionali ospiti coinvolti in un futuristico show in due atti.

Dopo il grande successo con numeri record della scorsa Stagione, Cats, la nuova grande Produzione internazionale della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina - su licenza esclusiva The Really Useful Group, London - firmata da Massimo Romeo Piparo, partirà per un lungo tour che farà tappa al Teatro EuropAuditorium dal 1° al 4 febbraio.

Il musical per eccellenza, il titolo che ha cambiato la storia di questo genere di spettacolo, con le musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e i testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, andrà in scena con un grande cast di artisti, l’orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell. Musica e danza, ma anche illusionismo e magia con gli effetti speciali affidati al gatto mago Mr.Mistoffelees.

Acquista i tuoi biglietti cliccando qui

Per maggiori info: teatroeuropa.it

Teatro EuropAuditorium

Piazza Costituzione 4, Bologna

Infoline: 051 372540