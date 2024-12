Al Teatro Celebrazioni il 2025 si apre con Drusilla Foer, Giuseppe Cruciani, Umberto Galimberti, Claudio (Greg) Gregori e Fabio Troiano

Con uno show dedicato ai più piccoli si inaugura il 2025 al Teatro Celebrazioni: il 6 gennaio Shrek - Il Musical TYA, basato sull’omonimo lungometraggio DreamWorks Animation del 2001 e caratterizzato da coreografie spettacolari e scenografie imponenti, porta sul palco in carne e ossa tutti i fantastici personaggi del film.

Sono tre gli spettacoli di prosa in programma nel mese di gennaio. Drusilla Foer è protagonista di Venere Nemica (10 e 11 gennaio), pièce teatrale che rilegge il mito di Apuleio “Amore e Psiche” in modo divertente e commovente allo stesso tempo, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità.

Vede l’adattamento di Fabrizio Coniglio e Massimo Dapporto Gli insospettabili di Anthony Shaffer, un giallo ricco di colpi di scena – da cui è tratta anche l’omonima opera cinematografica – che mette al centro della vicenda il gioco e la sfida tra due uomini narcisisti che hanno in comune l’“apparente” amore per la stessa donna: il desiderio di prevalere e di vincere sull’avversario è, di fatto, molto più forte dell’amore per il gentil sesso conteso. In scena Claudio (Greg) Gregori e Fabio Troiano, che, con una comicità tipicamente inglese, il 24 e il 25 gennaio condurranno lo spettatore in un gioco teatrale estremamente avvincente.

Ancora un giallo è proposto il 31 gennaio e il 1° febbraio, Tenente Colombo. Analisi di un omicidio, con la regia di Marcello Cotugno. La commedia, scritta dagli autori Richard Levinson e William Link ancora prima della fortunata serie televisiva, tenne banco a Broadway per diversi anni. Lo spettacolo vede sul palcoscenico Gianluca Ramazzotti, Pietro Bontempo, Samuela Sardo, Sara Ricci e la partecipazione straordinaria di Nini Salerno.

Dai microfoni de “La Zanzara” Giuseppe Cruciani sbarca per la prima volta a teatro con lo show Via Crux. Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire. La voce più scorretta d’Italia porta al Teatro Celebrazioni, il 12 gennaio, le contraddizioni del nostro tempo, le iperboli perbeniste, gli accanimenti contro il protagonista del giorno, scavando nelle viscere del pensiero dell’uomo medio.

Il 15 gennaio è la volta del comico Pierluca Mariti – in arte e sui social @piuttosto_che – che propone il suo nuovo monologo Grazie per la domanda: un racconto intimo, una confessione a cuore aperto e senza sconti. Si tratta di un viaggio in cui, accanto alle vicende personali e alla ricerca di sé – affrontate con ironia e leggerezza – non mancheranno le esperienze collettive.

Personaggio amatissimo dal pubblico e con la simpatia che lo contraddistingue, Ezio Greggio è in scena il 18 gennaio con Una vita sullo schermo. 40 anni di tv, cinema e storia italiana, dove racconta la storia della tv italiana di ieri e di oggi, attraverso monologhi sferzanti, parodie di famosi personaggi del piccolo schermo e della politica, e alcuni tra i suoi numeri più conosciuti.

Altri due spettacoli comici attendono il pubblico del Celebrazioni: il consueto appuntamento con Giuseppe Giacobazzi e la sua Osteria Giacobazzi (28 gennaio) e la finale di Zelig Open Mic (23 gennaio), il contest che vede 12 aspiranti comici sfidarsi a suon di battute e che proclamerà un unico vincitore che si aggiudicherà il palco della prossima stagione dello storico Zelig di Milano.

Per la rassegna di divulgazione, torna il filosofo, saggista e psicanalista Umberto Galimberti, che nella lezione-spettacolo Quando la vita era governata dal cuore. Amore e sentimenti nell’era della tecnica il 22 gennaio racconta come il sentimento non sia una dote naturale, ma una dote da acquisire e accrescere culturalmente. Narra di emozioni e di risonanze emotive, in una mappa di idee, riferimenti culturali e pagine della letteratura che risvegliano ed emozionano, in un tempo che è ormai anestetizzato dal digitale.

Non mancherà la musica con un autore visionario e poliedrico come Amedeo Minghi, che il 17 gennaio propone alcuni brani inediti, tra cui Dove sei, dove mai, tratto dall’album “Anima Sbiadita”. Compositore, cantautore, arrangiatore e produttore, Minghi ha saputo attraversare la storia della musica italiana con originale coerenza e maestria. Interprete di autentici gioielli musicali per intensità narrativa, nel corso della sua lunga attività artistica ha scritto colonne sonore per la tv, per il cinema, per il teatro, ha musicato testi sacri e composto numerose hit per cantanti quali Mia Martini, Anna Oxa, Ricchi e Poveri, fra gli altri.

Maggiori informazioni su www.teatrocelebrazioni.it