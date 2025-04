Al Teatro Celebrazioni Luca Bizzarri e Francesco Montanari ne Il medico dei maiali

Si riconferma una poliedrica programmazione quella prevista nel mese di maggio al Teatro Celebrazioni e che chiude la Stagione 2024/2025. Si parte con lo Youtuber da milioni di follower Ale Della Giusta, che propone nei teatri italiani il suo primo spettacolo intitolato Tutti gli indizi portano qui, il cui tour inizia proprio da Bologna il 3 maggio.

Non mancano i consueti appuntamenti con la comicità: torna Osteria Giacobazzi con Giuseppe Giacobazzi, che il 6 maggio – assieme ad Andrea Vasumi, i Masa e ospiti a sorpresa – calcherà il palcoscenico del Celebrazioni per l’undicesima volta in questa stagione.

Il 7 maggio Francesco De Carlo è in scena invece con Mortacci Tour. Storia di Roma per gente allegra, un inedito spettacolo di stand-up comedy incentrato sulla storia di Roma Antica: una sensazionale galoppata nel tempo, dalla fondazione della città alla caduta dell’Impero. De Carlo parte dal presupposto che anche gli antichi romani hanno affrontato problemi “attuali”, sperimentato il populismo, la propaganda, la corruzione e molto altro ancora. La storia di Roma è fondamentale e necessaria, oscena e violenta, ma anche molto divertente.

Dal 13 al 15 maggio è la volta di Paolo Cevoli che propone il suo nuovo monologo Figli di Troia, in cui racconta in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità, e per riscoprire i valori e le radici del popolo italiano. Così come fece Virgilio, che ha scritto l’Eneide per dare una dipendenza nobile agli antichi romani, Cevoli ha pensato che, piuttosto che essere figli di nessuno, meglio essere figli di Troia.

Per il cartellone della prosa è in programma il 9 e 10 maggio Il medico dei maiali, scritto e diretto da Davide Sacco e con protagonisti Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti, Mauro Marino e Luigi Cosimelli. Al centro dello spettacolo, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2.0 2022, un medico veterinario pronto a cogliere l’occasione quando il re d’Inghilterra muore improvvisamente e la corona finisce nelle mani del principe ereditario, un ragazzo sciocco e sprovveduto.

Infine, per la rassegna di divulgazione e di attualità, il 18 maggio torna per la seconda volta in questa stagione la criminologa Roberta Bruzzone, che farà chiarezza su due grandi casi di cronaca italiana: le storie di Chiara Poggi e Meredith Kercher, due inchieste per molti versi speculari, che si intersecano l’una nell’altra all’interno di un labirinto di specchi. Da qui il titolo dell’appuntamento Delitti allo specchio.

Per informazioni: www.teatrocelebrazioni.it