Al Teatro Duse ‘456’ di Mattia Torre, l’omaggio a Battisti, Senzaspine, Saviano e Andrea Delogu

Imperdibile martedì 6 maggio 456, commedia nera scritta e diretta dall’indimenticato Mattia Torre con Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e Totò Onnis.

Sul palco la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Padre, madre e figlio sono ignoranti, diffidenti, nervosi. Si lanciano accuse, rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima, litigano, pregano, si odiano. Ognuno dei tre rappresenta per gli altri quanto di più detestabile ci sia al mondo. Tuttavia, occorre una tregua perché sta arrivando un ospite atteso da tempo, che può e deve cambiare il loro futuro. Tutto è pronto, tutto è perfetto, ma la tregua non durerà. ‘456’ nasce dall’idea che l’Italia non sia un Paese ma una convenzione; dall’idea che, non avendo un’unità culturale, morale, politica, l’Italia rappresenti oggi una comunità di individui che sono semplicemente gli uni contro gli altri per precarietà, incertezza, diffidenza, paura e mancanza di comuni aspirazioni. In sintesi, in ‘456’ Mattia Torre racconta la famiglia quale avamposto della nostra arretratezza culturale.

Il 7 maggio spazio alla musica con Sì Viaggiare, spettacolo che ripercorre oltre trent’anni di carriera artistica di Lucio Battisti, in cui ha rivoluzionato la canzone tradizionale melodica, combinandola con sonorità e ritmi di altri generi musicali, realizzando una svolta decisiva nella musica italiana. Un viaggio attraverso i più grandi successi dell’eterno Battisti ripercorso tramite musica ed immagini.

Per grandi e piccini, l’8 maggio va in scena il musical La famiglia Addams. Ispirandosi alla celebre serie televisiva in bianco e nero degli anni Sessanta, la Compagnia della Corona chiama a teatro gli amanti del black humour per questa divertentissima musical comedy che ha visto il debutto nel 2010 a Broadway con Nathan Lane e Bebe Neuwirth nei panni dei bizzarri coniugi Gomez e Morticia Addams.

Il 13 e 14 maggio torna l’Orchestra Senzaspine. Per l’occasione l’universo comico di B. Keaton torna sul grande schermo con Steamboat Bill, Jr. , capolavoro del 1928 di Charles Reisner che prenderà vita sul grande schermo con una colonna sonora originale eseguita dal vivo dall’Orchestra bolognese, sotto la direzione del M° Timothy Brock, direttore e compositore tra i massimi esperti al mondo nel campo dei film muti. Il film è stato restaurato dalla Fondazione Cineteca di Bologna e Cohen Film Collection a partire da un duplicato negativo safety 35mm del 1969. Il restauro 4K è stato completato con un’ulteriore correzione del colore presso L’Immagine Ritrovata nel 2017.

Il 20 maggio attesissimo ritorno di Roberto Saviano che porta in scena L’amore mio non muore, recital tratto dal suo libro omonimo edito da Einaudi Stile Libero. Una storia ricolma d’amore, violenza e coraggio. “Ho deciso di scrivere questo romanzo – dice Saviano - per raccontare la storia d’amore più drammatica e potente in cui mi sia imbattuto. Raccoglie tutti i colori dell’umano sentire: l’ingenuità e lo slancio, la devozione e l’ossessione, l’amicizia, il desiderio, il coraggio, la delusione, il fraintendimento, il tradimento, lo schifo e la tragedia. Eppure, la certezza che proprio nell’amare risieda l’unica possibilità di verità e di senso non viene mai meno. L’amore non muore”.

Si avvia al sold out la data del 21 maggio di Serenata a Napoli, il primo spettacolo teatrale di Serena Rossi fatto di musica e parole, tutte dedicate a Napoli. Serena Rossi dedica la sua serenata alla sua città, le canta le canzoni della sua infanzia, di quella terra tellurica stretta tra il Vesuvio e il mare, fa rivivere le voci dei vicoli, i canti e le feste, intreccia racconti e melodie per cogliere l’essenza immortale di una città che vibra di storia e mistero. A grande richiesta del pubblico lo spettacolo tornerà in scena al Teatro Duse anche il 27 settembre. I biglietti sono già disponibili in prevendita.

Ancora talento femminile in scena il 23 maggio con Andrea Delogu che conclude la fortunatissima tournée di 40 e sto folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri auto fogli di giornale, Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà.

