Al Teatro Duse gli spettacoli di Natale e il Capodanno con la magia di ‘Slava’s Snowshow’

La magia del Natale accende il palcoscenico del Teatro Duse con una serie di titoli imperdibili per chi vuole vivere dicembre e i giorni di festa nella grande emozione dello spettacolo dal vivo. Dalla commedia al balletto classico, dallo storytelling femminile alla prosa, passando per la rivista en travesti e la musica sinfonica, ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le età. Intanto,cresce l’attesa per il Gran Gala di Capodanno che quest’anno vedrà in scena il leggendario Slava’s Snowshow, in cartellone dal 31 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.

Si inizia il 4 dicembre nel segno delle donne, con la scrittrice e speaker radiofonica fiorentina Carlotta Vagnoli che, per il ciclo DUSEracconti – Storie di donne, porta in scena Le solite stronze, il suo nuovo monologo contro gli stereotipi di genere.

La grande danza contemporanea torna protagonista con il Balletto di Roma che riprende e attualizza una delle sue produzioni di maggior successo. Il 5 dicembre va, infatti, in scena C’era una volta Cenerentola con le coreografie di Fabrizio Monteverde e la partecipazione straordinaria di Marisol Castellanos.

Attesissimo, dal 6 all’8 dicembre, Filippo Timi con Amleto², spettacolo cult del suo repertorio, che lo vede sul palco con Elena Lietti, Lucia Mascino, Marina Rocco e Gabriele Brunelli. Uno spettacolo spiazzante e furibondo che muta la tragedia shakesperiana in una commedia visionaria piena di vitalità, frivolezze ed eccessi.

Il 9 dicembre riflettori su Sabina Guzzanti e il suo nuovo monologo intitolato Liberidi Liberida. Con tagliente ironia, l’attrice tesse una critica sociale del nostro tempo e riflette sulla libertà in un’epoca di cambiamenti e incertezze, mescolando politica, lavoro e tecnologia.

Aspettando le feste, spazio alla musica con Mario Biondi che,m il 10 dicembre, fa tappa al Duse per il suo Crooning Italian Theaters Tour. In scaletta i brani di un emozionante omaggio al cantautorato italiano, iniziando da Claudio Baglioni del quale Biondi ha recentemente reinterpretato E tu come stai?

Ultimissime poltrone disponibili per il tradizionale appuntamento con l’Harlem Gospel Choir, il più famoso coro gospel d’America, in scena il 13 dicembre con uno speciale tributo ad Aretha Franklin.

Risate assicurate, il 14 e 15 dicembre, con la nuova avventura dell’esilarante Famiglia Colombo ideata da Antonio Provasio e interpretata da I Legnanesi. Ricordati il bonsai è il titolo dello show, rigorosamente en travesti, che promette, come sempre, due ore di puro divertimento tra battute, gag, sfavillanti scenografie e maestosi quadri musicali.

L’atmosfera fiabesca invaderà il Duse con A Christmas Carol. Il musical, tratto dalla favola di Dickens e ambientato alla Vigilia di Natale, torna in scena a grande richiesta del pubblico il 20 e 21 dicembre, con Roberto Ciufoli nel ruolo di vecchio e scorbutico Scrooge.

Per Santo Stefano e il 27 dicembre, si rinnova l’appuntamento con Bollicine, l’ormai tradizionale concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine diretta da Tommaso Ussardi. In programma, tra polke, walzer e sorprese, i brani tratti dal grande repertorio sinfonico internazionale.

Non poteva mancare la favola di Natale per eccellenza, interpretata sulle punte. Il 29 dicembre (alle ore 16 e alle 21) torna Lo Schiaccianoci dell’International Classical Ballet che riunisce alcuni dei più talentuosi ballerini e solisti d’Europa. Saranno loro, sulle note immortali di Tchaikovsky, a dare vita al sogno di Clara e dello schiaccianoci che si trasforma in un coraggioso principe.

Conto alla rovescia per lo straordinario ritorno al Duse di Slava’s Snowshow, il leggendario spettacolo ideato da Slava Polunin, considerato il più grande clown del mondo. Lo spettacolo, che da oltre 30 incanta con la sua poesia milioni di spettatore in tutti i contenenti, sarà in scena il 31 dicembre alle 22.15 per rendere davvero unico e memorabile il Gran Gala di Capodanno. Slava’s Snowshow resta in scena al Duse fino 5 gennaio, per salutare l’arrivo del nuovo anno con un’esperienza artistica indimenticabile per grandi e piccini.

Per l’Epifania, infine, si rinnova l’appuntamento con Fanteatro che il 6 gennaio presenta ll Mago di Oz, un family show tratto dalla celebre favola di Frank Baum, diretto da Sandra Bertuzzi. L’allestimento prevede un singolare connubio tra cartoni animati proiettati su maxischermo e recitazione dal vivo, musiche originali e coloratissimi costumi per raccontare la storia di Dorothy e dei suoi amici. Come sempre, lo spettacolo si tiene a sostegno nel segno della solidarietà, a sostegno della Casa dei Risvegli ‘Luca De Nigris’.

E per chi desidera mettere sotto l’albero un dono davvero speciale, è già disponibile il pacchetto DUSEnatale con decine di titoli a scelta su tutta la Stagione.

Tutte le info e i biglietti su teatroduse.it

SLAVA’S SNOWSHOW – Dal 31 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 - Teatro Duse