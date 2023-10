Al Teatro Duse Haber, Delogu, Lopez-Solenghi, Buffa e Gravina

Novembre al Teatro Duse si apre nel segno della musica classica con il concerto dell’Orchestra Senzaspine Shéhérazade – Quadri di un’esposizione in cartellone domani 2 novembre. In programma, quindi, la suite sinfonica di Nikolay Rimsky-Korsakov da Le mille e una notte e i quadri musicali di Modest Musorgskij. Sul podio i maestri Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani.

Dal 3 al 5 novembre atteso ritorno di Alessandro Haber sul palco con La coscienza di Zeno, per la regia di Paolo Valerio. Nei panni di Zeno Cosini, Haber interpreta il protagonista del romanzo psicanalitico di Italo Svevo, tra nevrosi e mal di vivere, quotidianità borghese ed episodi surreali, humour e illuminazioni.

Il 6 e 7 novembre spazio alla musica d’autore con Vinicio Capossela che fa tappa con il suo tour Con i tasti che ci abbiamo per presentare il suo ultimo album intitolato ‘Tredici canzoni urgenti’. Un disco polimorfo e collettivo che alterna diverse forme musicali, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni ‘90. Ballate, waltz, jive e un cha cha cha costituiscono l’universo musicale di canzoni che nascono dall’urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più stringenti del nostro tempo.

Per il percorso DUSEoltre, il 9 novembre si alza il sipario su Andrea Delogu e il suo 40 e sto, folle monologo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza, tra mode, vizi e ossessioni contemporanee.

Imperdibile, il 13 novembre, il concerto di Raphael Gualazzi che porta al Duse il suo tour Dreams dall’omonimo disco uscito il 6 ottobre per Cam Sugar, preceduto dal singolo Vivido il tramonto. Il nuovo album vuole celebrare tutti i sogni, quelli di uguaglianza, i sogni nel cassetto, esoterici, premonitori. Un progetto che acquista così un taglio fortemente onirico e poetico.

Ultimissimi biglietti disponibili per il concerto di Elio e le Storie Tese, in agenda il 14 e 15 novembre. Il live che segna la grande réunion della band, dal titolo Mi resta un solo un dente e cerco di riavvitarlo, si avvale della regia di Giorgio Gallione.

Attesissimo anche il ritorno di Tullio Solenghi e Massimo Lopez nel loro nuovo show Dove eravamo rimasti dal 16 al 19 novembre per quattro imperdibili serate tra sketch, brani musicali e contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo, l’inedito Renato Zero di Solenghi o il confronto Mattarella/Berlusconi. Sul palco, accanto ai due mattatori, la Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio.

Dopo il concerto del Bill Frisell Trio del 21 novembre, nell’ambito del Bologna Jazz Festival, si prosegue il 23 novembre con Federico Buffa e la sua La milonga del fútbol. Sul palco le storie potenti, intrise di romanticismo e italianità di tre protagonisti del mondo del calcio: Renato Cesarini, Omar Sivori, Diego Armando Maradona. A impreziosire il racconto Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto.

La grande prosa torna dal 24 al 26 novembre con il giallo di Agatha Christie Testimone d’accusa. Sul palco Vanessa Gravina e Giulio Corso. Alla regia Geppy Gleijeses che veste anche i panni dell’avvocato Sir Wilfrid. Testimone d’accusa è un magistrale dramma giudiziario dal finale con doppio colpo di scena, amatissimo dal grande pubblico anche grazie alla versione cinematografica di Billy Wilder del 1957.

Ancora musica il 28 novembre con The Aristocrats e il loro The Defrost Tour 2023. I fans della band potranno ascoltare in anteprima alcuni brani del nuovo album in uscita l’anno prossimo, assieme a una selezione accurata di brani più conosciuti e altri raramente proposti live.

Infine, un’anticipazione sul prossimo mese e che si aprirà con la nuova produzione operistica dell’Orchestra Senzaspine. Dall’1 al 3 dicembre debutta, infatti, Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Alla bacchetta ci sarà il M° Matteo Parmeggiani, alla regia Giovanni Dispenza. Il concerto si avvale della collaborazione della Fondazione Luciano Pavarotti e del Coro Lirico Sinfonico Colsper.

