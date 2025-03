Al Teatro Duse Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Pablo Reyes, Oblivion e il Balletto di Siena

Tra prosa, musica, danza e attualità prosegue ad aprile il variegato cartellone del Teatro Duse di Bologna.

Per gli amanti della danza, il 2 aprile va in scena Sogno di una notte di mezza estate della Compagnia Opus Ballet, mentre la grande prosa tornerà dal 4 al 6 aprile con Magnifica presenza, spettacolo di Ferzan Ozpetek tratto dal suo film omonimo, con Serra Yilmaz e Tosca D’Acquino.

In cartellone anche tanta musica con Beatlestory (9 aprile) in concerto per i 60 anni dall’album ‘Help!’ e l’omaggio a Lucio Dalla La sera dei miracoli (10 aprile) con Lorenzo Campani. Attesissimo l’arrivo sul palco di Pablo Reyes (11 aprile), storico fondatore dei Gipsy Kings, in concerto per festeggiare i 35 anni del successo internazionale del brano cult ‘Bamboleo!’

Dopo i sold out della scorsa Stagione, a grande richiesta del pubblico, fanno il bis gli Oblivion con Tuttorial (12 e 13 aprile), la loro folle Guida contromano alla contemporaneità, tra musica, parole e una valanga di risate.

La musica tornerà di scena anche il 14 aprile con Muse 1984 – Resistance, rock opera liberamente ispirata al capolavoro di George Orwell, passione di Matthew Bellamy. S’intitola, invece, Il vedovo allegro, la commedia del 16 aprile con Carlo Buccirosso.

Ancora spazio alla danza, il 22 aprile, con il balletto di repertorio classico Don Quixote, diretto e riallestito da Marco Batti per il Balletto di Siena. Si ride con Giorgio Comaschi, il 24 aprile, e il suo Calde le pere, racconto degli anni d’oro delle case chiuse a Bologna, tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta.

Il 27 e 28 aprile torna l’Orchestra Senzaspine con lo spettacolo per tutta la famiglia (dai 6 anni in su) scritto e interpretato da Andrea Acciai e intitolato Il baule di Verdi, un viaggio nella storia e nelle opere di Giuseppe Verdi. Spazio, infine, alla stretta attualità a cavallo dell’Atlantico con Marco Travaglio, in scena il 29 aprile con la nuova edizione del suo I migliori danni della nostra vita.

