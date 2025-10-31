Al Teatro Duse Simone Cristicchi, The Rocky Horror Show e il cult ‘Perfetti sconosciuti’

A novembre al Teatro Duse prosegue una Stagione ricca di emozioni, tra musica, prosa, danza e i più grandi protagonisti della scena.

Nello specifico, questa sera appuntamento con la grande danza interna. Nell’ambito della terza edizione del Bologna Ballet Competition, promosso dalla Fondazione Nazionale della Danza di Belgrado con la direzione di Aja Jung, è in cartellone un dittico composto da Golden Age, esplorazione visiva e sensoriale della memoria, del corpo e del tempo a firma del coreografo greco Kostantinos Rigos e, Dusk del Nuovo Balletto di Toscana con le coreografie di Philippe Kratz.

A seguire, il ritorno di Simone Cristicchi (4 novembre) con Dalle tenebre alla luce, spettacolo con cui l’artista festeggia vent’anni di carriera. In scena un concerto narrativo intenso e coinvolgente, capace di unire musica, parole e ricordi in un’unica grande emozione dal vivo. Oltre alla sua storica band, Cristicchi sarà accompagnato dallo Gnu Quartet.

Debutta dal palco del Duse il tour nazionale del leggendario musical The Rocky Horror Show (7 - 9 novembre). Diretto da Christopher Luscombe, The Rocky Horror Show è molto più di uno spettacolo: è un’icona della cultura pop, un inno alla libertà d’espressione e un invito a lasciarsi andare, almeno per una sera, a un grande party senza freni.

A grande richiesta torna la commedia cult di Paolo Genovese Perfetti sconosciuti (11 e 12 novembre) con Valeria Solarino, Paolo Calabresi e Dino Abbrescia. Brillante e graffiante lo spettacolo tratto dal celebre film omonimo, scandaglia i rapporti umani, tra amicizia, amore e tradimento. Uno spettacolo imperdibile che mescola risate e verità, capace di emozionare e far riflettere.

Si apre ufficialmente la Stagione di prosa con Il birraio di Preston (14-16 novembre) di Andrea Camilleri. Un testo che si fa carne viva in scena, mantenendo intatta la struttura spezzata e imprevedibile del romanzo, grazie a una raffinata costruzione teatrale firmata insieme al regista Giuseppe Dipasquale. La messa in scena, ambientata in un teatro che è luogo reale e simbolico al tempo stesso, dà nuova vita a una storia che racconta la Sicilia, l’Italia, il potere, la ribellione, la memoria. In scena Edoardo Siravo, Federica De Benedittis e Mimmo Mignemi.

Tra le novità, L’uomo che costruiva il futuro (18 novembre), spettacolo che racconta la storia straordinaria dello scrittore e attivista Nicolò Govoni, adolescente catalogato difficile che a vent’anni lascia tutto e decide di dedicarsi al suo sogno: costruire un futuro migliore per le bambine e i bambini di tutto il mondo.

Per gli amanti della chanson e delle atmosfere parigine, imperdibile il concerto Piaf! The Show (20 novembre) dedicato al mito immortale di Édith Piaf, interpretata da Nathalie Lermitte, accompagnata dalla regia e dalla visione artistica di Gil Marsalla. In occasione del 110° anniversario della nascita di, torna sui palcoscenici di tutto il mondo lo spettacolo che conta oltre 1.000 repliche in più di 50 Paesi e un milione di spettatori.

Ancora grande prosa con L’importanza di chiamarsi Ernesto (21 - 23 novembre). Ad interpretare il capolavoro di Oscar Wilde, diretti da Geppy Gleijeses, saranno grande Lucia Poli nei panni di Lady Bracknell, affiancata da Giorgio Lupano, Maria Alberta Navello e Luigi Tabita. Al centro della celebre storia, alcuni temi universali, come l’identità, la verità, la convenzione sociale, affrontati con ironia e profondità.

La musica leggera torna con Bologna suona Battisti (27 novembre) una serata-evento omaggio al grande cantautore Lucio Battisti, con la Temporary Band, formazione d’eccellenza composta da musicisti che hanno collaborato con grandi nomi della scena, quali Ray Charles, Zucchero, Tom Jones, Joe Cocker, Lucio Dalla, Renato Zero e molti altri. Un ensemble che unisce competenza tecnica, sensibilità interpretativa e profondo rispetto per l’opera originale.

Attesissimo The Other Side (28 - 30 novembre) di Ariel Dorfman, per regia di Marcela Serli con Elisabetta Pozzi e Gigio Alberti. Lo spettacolo evoca i giochi malvagi della guerra e parla di confini, reali e metafisici. Paradossale e grottesca la vicenda che vede una coppia alle prese con un confine che, al termine di un conflitto, viene tracciato nel mezzo della loro casa. Da qui le divisioni generate dalla surreale linea di demarcazione, allegoria di tutti i muri e di tutte le divisioni di ieri e di oggi.

E per chi pensa già al Capodanno, il Duse farà un tuffo nella musica pop dei favolosi anni Ottanta con 80 voglia di…‘80 e la Compagnia dell’Alba, in scena il 31 dicembre in doppia replica.

Biglietti e cartellone completo su teatroduse.it.

TRAILER – The Other Side in scena dal 28 al 30 novembre al Teatro Duse