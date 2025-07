Andros, 20 anni di innovazione e qualità del silenzio. Un messaggio diretto: «La verità spesso da fastidio»

Nel cuore della Romagna, tra la concretezza del fare e la tensione costante verso la qualità, Andros ha festeggiato i suoi vent’anni con un evento simbolico tenutosi il 27 giugno al Molino Rosso di Imola. Una serata all’insegna dell’orgoglio per un percorso iniziato nel 2005 e oggi riconosciuto a livello nazionale e internazionale nel settore dell’isolamento acustico. Presenti il sindaco Marco Panieri, dipendenti, clienti e collaboratori storici. Ma la festa ha avuto un significato che è andato oltre la ricorrenza: è stata, nelle parole di Andrea Tozzola, “un viatico per mandare un messaggio”. L’azienda, fondata da un’intuizione in controtendenza, ha oggi alle spalle oltre due milioni di metri quadrati di isolamento al calpestio installati e 250 mila per pareti divisorie, per circa 30.000 appartamenti e più di 2.000 collaudi in opera. Un risultato che si è accompagnato a una crescita costante, culminata nel triplicarsi del volume d’affari negli ultimi cinque anni e nell’export verso destinazioni prestigiose come un hotel 5 stelle a Riyad. «Ma più che i numeri, ciò che conta è l’approccio», ha spiegato Tozzola, «un lavoro specialistico fondato sulla fiducia, sulla consulenza reale e su sistemi certificati testati nel tempo». Il messaggio però è anche di denuncia. «Dopo aver ottenuto l’unica certificazione decennale esistente in Italia, mi è capitato ancora di sentire tecnici, soprattutto a Bologna, sminuire la mia azienda davanti a clienti storici. Parlavano senza sapere, mettendo in dubbio la validità dei nostri prodotti e il nostro operato», ha raccontato Tozzola con schiettezza. «Ero fuori dalla baracca di cantiere, ho ascoltato tutto. Il mio cliente ha preso le mie difese, ma da quel giorno ho cambiato strategia: tratto solo con chi è disposto ad ascoltare senza pregiudizi». La forza di Andros sta anche nella trasparenza. «Non ho mai avuto bisogno di sponsorizzazioni né di scendere a compromessi. Chi lavora con me sa che risolvo problemi. Alle imprese serve questo: togliere un pensiero. E io mi sento partner, non solo fornitore. Ma la verità spesso dà fastidio, perché quando hai competenze fuori dal comune, qualcuno teme che tu gli porti via il lavoro», ha aggiunto. Una realtà, quella descritta da Tozzola, fatta anche di rivalità poco limpide e resistenze professionali che minano la possibilità di una collaborazione costruttiva. Il pubblico ha ascoltato in silenzio, poi ha applaudito. Il comico Duilio Pizzocchi e il mago Simon hanno alleggerito l’atmosfera, ma il messaggio di fondo era chiaro. «Nel nostro settore, chi non ha l’informazione giusta rischia di fare scelte sbagliate. Io offro informazione vera, costruita sul campo. Non voglio combattere contro tutti, ma neanche continuare a giustificarmi dopo vent’anni. Posso perdere clienti, ma non la dignità e la coerenza». Con uno stile che mescola tenacia, caparbietà e passione romagnola, Tozzola ha concluso: «Nel mondo esistono concorrenti, certo. Ma a me interessa dire ciò che ho fatto. Sono un professionista, con risultati concreti. Chi dice il contrario, lo fa per convenienza o ignoranza. E allora io continuo a dire le mie verità. Funziona, perché sono verità che si possono dimostrare». E forse, è proprio in questo equilibrio tra concretezza e visione, tra tecnica e coraggio, che si misura il vero valore di un’impresa.