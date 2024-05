È stato approvato il Bilancio di Sostenibilità 2023 del Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale e attivo nella vendita di energia elettrica.

Valore economico generato e distribuito agli stakeholder

Il valore economico direttamente generato e distribuito da Estra nel 2023 è stato pari a 1,14 miliardi di euro: la maggior parte della ricchezza prodotta (l’88,8%) è stata distribuita ai fornitori per oltre un miliardo.

Al personale dipendente sono stati distribuiti 48,9 milioni di euro, in crescita sul 2022 con la stessa quota disposta per soci e finanziatori; 26,7 milioni di euro sono stati distribuiti alla Pubblica Amministrazione e 3 milioni di euro alla collettività e al territorio sotto forma di attività a sostegno di iniziative sportive, culturali e sociali.

Valore ambientale

Il rispetto dell’ambiente, l’utilizzo razionale delle risorse naturali così come l’efficienza e lo sviluppo sostenibile costituiscono elementi cardine al centro dell’attenzione di Estra.

Il 2023 è stato un anno di particolare rilievo per il Gruppo sul fronte del sostegno allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili, considerate veri e propri catalizzatori della sostenibilità ambientale.

Valore del capitale umano

Estra crede nelle persone quale parte imprescindibile della creazione di valore e del miglioramento dei processi interni. La quasi totalità di dipendenti del Gruppo, il 98,9%, è contrattualizzata a tempo indeterminato su una forza lavoro complessiva di 851 persone.

Il 2023 si è caratterizzato per la forte attenzione di Estra al benessere dei dipendenti e del work-life balance, perseguito anche attraverso il ricorso al lavoro agile che è stato esteso a tutte le categorie di lavoratori del Gruppo, indipendentemente dal loro inquadramento contrattuale. Anche la formazione è al centro dell’attenzione del Gruppo che nel 2023 ha erogato ben 26.558 ore di formazione, pari a un’offerta di 31 ore annue in media di formazione per ciascun dipendente.

Collettività

Il Gruppo Estra conferma l’impegno diretto sul fronte della progettazione e realizzazione di iniziative a carattere sociale, culturale e ambientale rivolte alla collettività nell’ottica di diffusione di una cultura della sostenibilità. Tra le numerose iniziative, spicca il progetto di Estra Scuole Viaggianti che promuove la diffusione di una cultura della sostenibilità nelle nuove generazioni educando a comportamenti responsabili. L’iniziativa si è distinta per l’ampia partecipazione con oltre 40.000 studenti e 1.700 docenti coinvolti, appartenenti a 833 Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado del Centro Italia. Una seconda iniziativa di particolare impatto sui territori è stata la Call to action “Estra per lo Sport: l’energia delle buone pratiche” che ha premiato le Associazioni che promuovono lo sport sui territori del Centro Italia, in cui Estra vanta una presenza consolidata; hanno partecipato alla III Edizione della call to action un totale di 158 società, in crescita rispetto all’anno precedente.