Arte gratis in Emilia: dono di bellezza

L’Emilia e i suoi tesori gratuiti: un viaggio tra arte e cultura senza biglietto. Visit Emilia celebra la bellezza gratuita delle città di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, svelando musei, chiese e monumenti accessibili senza costi.

A Reggio Emilia

Nella città del Tricolore, i Musei Civici all’interno del Palazzo dei Musei rappresentano un viaggio attraverso la storia, dal Paleolitico all'Ottocento. Tra i reperti più significativi spicca la Venere di Chiozza, testimonianza preistorica del territorio. Il secondo piano, progettato dall'esperto museale Italo Rota, ospita un percorso attraverso gallerie che spaziano dalla Preistoria al Settecento, includendo reperti romani, opere estensi e le suggestive fotografie di Luigi Ghirri della Pianura Padana. Il Museo del Tricolore custodisce un pezzo fondamentale della storia italiana: nella Sala del Tricolore, oggi utilizzata per consigli comunali e matrimoni, nacque la bandiera italiana il 7 gennaio 1797.

La città ospita anche il particolare Museo della Storia della Psichiatria nel padiglione San Lazzaro, dove i graffiti dei pazienti raccontano storie toccanti della medicina psichiatrica. Il Mauriziano, villa di vacanza di Ludovico Ariosto recentemente restaurata, offre un'oasi di poesia circondata dal parco del fiume Rodano.

La Collezione Maramotti, situata nell'ex sede di Max Mara, rappresenta un esempio di come la moda possa sposarsi con l'arte contemporanea. Nella Biblioteca Panizzi, l'opera "Whirls and Twirls 1" di Sol LeWitt crea un impressionante vortice di colori.

Il patrimonio religioso include la Basilica della Ghiara con una straordinaria Crocifissione del Guercino, la Basilica di San Prospero con il "Giudizio Universale" di Camillo Procaccini, e la Cattedrale che sfoggia la "Madonna con bambino con i coniugi Fiordibelli" dello Spani.

A Parma

Partendo da Piazza Duomo con la Cattedrale e la chiesa di San Giovanni Evangelista, entrambe impreziosite dalle cupole affrescate dal Correggio.

La Chiesa di San Francesco del Prato, gioiello gotico, è stata recentemente restituita alla città dopo secoli di utilizzo come carcere. Palazzo Cusani, oggi Casa della Musica, e la Casa del Suono nell'ex chiesa di Sant'Elisabetta offrono esperienze culturali gratuite. La Pinacoteca Stuard nel complesso di San Paolo presenta un'importante collezione di dipinti emiliani dal XIII al XIX secolo, con opere di Parmigianino, Tiepolo e altri maestri locali.

Il Castello dei Burattini offre nei weekend intrattenimento gratuito per famiglie, preservando la tradizione del teatro di figura italiano. Il Complesso Monumentale della Pilotta e l'Antica Spezieria di San Giovanni aprono gratuitamente la prima domenica del mese.

La casa natale di Arturo Toscanini conserva l'eredità del grande direttore d'orchestra, mentre la Basilica della Steccata custodisce preziosi affreschi del Parmigianino.

A Piacenza

Conosciuta come la città delle 100 chiese, presenta una cattedrale con una maestosa cupola affrescata dal Guercino e un'Ultima Cena contemporanea di Ulisse Sartini. La Basilica di San Savino, tra le più belle architetture romaniche dell'Italia settentrionale, è celebre per i suoi mosaici pavimentali zodiacali.

La Basilica di Sant'Antonino e la Chiesa di San Sisto, quest'ultima con la copia della Madonna Sistina di Raffaello, testimoniano la ricchezza artistica della città. Santa Maria di Campagna, con la cupola affrescata dal Pordenone, ha un significato storico particolare essendo il luogo da cui venne bandita la Prima Crociata.

Il Palazzo Gotico apre gratuitamente durante le mostre, mentre l'Ex Chiesa del Carmine e XNL rappresentano spazi culturali contemporanei.

La Galleria Ricci Oddi, gratuita un giorno al mese, ospita una notevole collezione d'arte moderna, incluso il famoso "Ritratto di Signora" di Klimt, protagonista di una storia di furto e ritrovamento. L'Antiquarium di Santa Margherita completa l'offerta con la sua collezione archeologica che spazia dall'epoca etrusca al Medioevo.

Un’offerta tanto varia che occorrerebbero almeno due o tre giorni per vedere il più possibile. Sono tante le opportunità per i soggiorni, dai B&B agli hotel 4 stelle e comodissimi e frequenti i collegamenti in treno che uniscono le tre città.

Per info: www.visitemilia.com