Arte, musica e magia illuminano il Natale di Ravenna

Per le prossime festività, Ravenna si trasforma in un palcoscenico magico, con un calendario ricco di eventi, all’insegna del connubio tra cultura, tradizione e divertimento, per offrire a cittadini e visitatori di tutte le età un’esperienza unica ed emozionante.

La mostra I’M A MOSAIC!

Fino al 12 gennaio al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, si può visitare I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì, organizzata dal Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura, dal MAR e dall’ Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, la mostra che celebra il centenario della Scuola del Mosaico, con un viaggio senza precedenti nell’arte del XX e XXI secolo.

Questa straordinaria esposizione intreccia passato e futuro dell’arte musiva, dimostrando come il mosaico, da antica tradizione, oggi sia un linguaggio d’avanguardia in grando di evolversi e stupire continuamente.

Il percorso di mostra integra opere d’arte, narrazione e multimedialità e si intreccia con la Collezione dei Mosaici Contemporanei del MAR. Nei fine settimana, sono previste anche speciali visite guidate e iniziative dedicate ai bambini. Per informazioni: www.mar.ra.it

Christmas Soul: il Gospel che scalda Ravenna

Dal 28 dicembre al 1° gennaio, Ravenna risuona di musica con Christmas Soul, il festival che celebra il Gospel nelle sue mille sfumature, dalle radici americane alle influenze contemporanee. Organizzato dal Comune di Ravenna, Spiagge Soul e Fondazione Ravenna Manifestazioni, l’evento prevede concerti unici, tutti gratuiti, tra Piazza del Popolo e il Teatro Alighieri.

Ad aprire il festival sabato 28 dicembre sarà LeBron Johnson, talento emergente originario della Nigeria. Il 29 dicembre arriva il Leon Beal Joyful Gospel Choir, icona della musica Gospel contemporanea. Nella notte del 31 dicembre, Piazza del Popoli sarà animata dallo spettacolare Spirit of New Orleans Gospel Choir, mentre il 1° gennaio al Teatro Alighieri si saluta l’arrivo del nuovo anno con il Bronx Gospel Choir, che porta a Ravenna il meglio di Gospel, jazz e soul.

L’incanto del Natale nel cuore della città

Dal 7 dicembre, con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza del Popolo, Ravenna si trasforma in un luogo incantato, grazie allo scintillante albero di Natale in Piazza del Popolo e alle luminarie che scaldano l’atmosfera nelle vie del centro storico.

Cuore pulsante delle festività sarà anche quest’anno Piazza del Popolo, con i tradizionali Capanni del Natale, aperti fino al 6 gennaio, e tantissimi eventi per tutti i gusti: presepi, spettacoli teatrali, concerti e mercatini natalizi in grado di coinvolgere un pubblico di tutte le età in un’immersione gioiosa nel clima festivo, a cura di Spasso in Ravenna.

In programma anche animazioni e laboratori per i più piccoli, che in Piazza Kennedy troveranno anche la pista di ghiaccio Jfk on ice e lo “Scivolo Ghiacciato”.

Programma completo su www.turismo.ravenna.it