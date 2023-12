Atelier Emé cambia “casa” per accogliere le sue spose in uno spazio da sogno

Era l’Aprile 2017 quando Atelier Emé apriva le sue porte in Via d’Azeglio, nel salotto buono della città… dopo oltre sei anni di spose e storie d’amore, ha inaugurato Venerdi scorso la sua nuova dimora al civico 34, proprio di fronte, in una parte degli spazi che furono della storica libreria Mondadori.

Tante le presenze e le personalità cittadine alla serata d’evento, accompagnata da un elegante sottofondo musicale dal vivo, brindando tra champagne e kir royale. Ed è parso chiaro che i sogni prendano vita in luoghi speciali nei quali accadono prodigi di sartorialità dal savoir-faire squisitamente italiano. Il team di Bridal Assistants è pronto ad accogliervi in una location più grande che si sviluppa anche al piano superiore, caratterizzato dalla vista sulla medievale Torre Galluzzi.

Fra le torri superstiti a Bologna questa, eretta nel 1257, riveste di certo un notevole interesse poichè i Galluzzi furono una delle più cospique casate cittadine del Medioevo.

All’interno, un ambiente pregno di storia bolognese ma reso contemporaneo e femminile grazie ai morbidi toni del cipria. Dal rosa antico, al rosa tenue fino al bianco, tra fruscii di tessuti impalpabili o croccanti e silhouette da fiaba per un viaggio nel paese delle meraviglie. Il pavimento è scuro, inusuale in un atelier sposa ma voluto per enfatizzare ed esaltare al massimo il candore degli abiti…

Tanti i dettagli in ottone; le linee retrò dei divanetti e dei vari salottini prendono spunto dallo stile classico ma sono rivisitate in chiave moderna.

Le forme degli arredi restano pulite e contemporanee sviluppandosi su materiali caldi ed avvolgenti come il legno ed il velluto… il tutto inserito in un palazzo storico, arricchito dall’ulteriore vista sulla splendida corte interna tra colonne decorate da capitelli compositi, statue e neppure a farlo apposta un romantico “pozzo dei desideri”.

Atelier Emé Bologna

Come racconta la titolare del punto vendita, Giuliana Beneventi, la necessità di uno spazio più ampio che desse respiro alla sartoria (…vero polmone dell’atelier) ha portato a questo trasferimento che persegue l’obbiettivo di accontentare sempre più spose.

L’atelier è infatti specializzato nella realizzazione di abiti che partono da un campione base ma vengono riprodotti personalizzandoli per ogni singola sposa. Ogni abito e’confezionato sulle richieste specifiche della cliente e perfezionato su misura in atelier, vero capolavoro di manualità. In produzione sono effettuate una serie di lavorazioni tipiche dell’alta moda: il moulage che è il drappeggio dei tessuti effettuato direttamente sul manichino per garantire qualità e vestibilità ottimali, l’intaglio che è la lavorazione dei pizzi e prevede il taglio manuale e la modellatura a manichino per ottenere un effetto di ricamo esclusivo. Le finiture degli abiti sono effettuate a mano tramite cuciture invisibili sul capo finito per adattarsi a tutte le richieste della sposa e rendere quel giorno speciale ed unico, proprio come unica è la donna che lo indosserà (da cui il claim “unico come te”!).

Creatività, artigianalità, passione ed esperienza unite ad una cura speciale nel servizio: queste le parole chiave di Atelier Emé. Non solo matrimoni però, anche gli eventi sono contemplati. Una laurea, un compleanno e sopratutto la cerimonia per l’estate: damigelle, testimoni ed invitate possono essere soddisfatte scegliendo tra l’ampia collezione proposta.

Atelier Emé Bologna

Il brand, che nasce nel 1961 e sposa nel 2015 il gruppo Calzedonia (rinominato Oniverse), fonda le sue basi su un’ampia tradizione ed un patrimonio di 65 sarte dalle mani di fata presso la sede principale di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Una squadra tutta al femminile capitanata dalla giovane CEO e Direttrice Creativa Silvia Falconi che coordina il suo ufficio stile in uno stabilimento di 5000 metri quadri.

Il brand ad oggi conta circa 50 Atelier distribuiti sul territorio nazionale e punta sulla comunicazione digitale e la presenza sui social, vantando collaborazioni con influencer e celebrità nazionali (sorelle Ferragni, Paola Turani, Nina Rima, Jessica Notaro, Chiara Bontempi e molte altre…).

Un esempio incoraggiante di tradizione artigianale unita ad una moderna innovazione… ed un investimento di grande valore per la nostra città.

Per appuntamenti 051.229093 @atelieremebologna