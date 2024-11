Attesissimi concerti, musical e grandi eventi sul palco del Teatro EuropAuditorium

Al Teatro EuropAuditorium proseguono gli appuntamenti del ricco cartellone tra concerti, musical e grandi eventi internazionali.

Il 1° dicembre sul palco Luciano Ligabue nell’attesissimo concerto Ligabue in teatro – Dedicato a noi, inizialmente previsto il 31 ottobre e saltato per motivi di salute. A 13 anni di distanza Luciano Ligabue dedica al suo pubblico una serata per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi sogni di rock ‘n’ roll che hanno da sempre accompagnato la sua carriera. Sul palco insieme a Luciano Ligabue ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano.

Dopo il travolgente successo della scorsa edizione, il 7 dicembre andrà in scena il primo dei due nuovi appuntamenti firmati Disney Concerts: La Bella e La Bestia in Concert presentato da Calma Management e Teatro EuropAuditorium in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna. Un viaggio musicale, con la memorabile colonna sonora del compositore Alan Menken, vincitore di otto premi Oscar®, eseguita dal vivo dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Thiago Tiberio, mentre il classico film Disney “La Bella e La Bestia” scorrerà sul grande schermo. Uno spettacolo unico che catturerà il cuore e l’anima attraverso la storia di Belle, un’eroina indipendente e intelligente, e la Bestia, un principe intrappolato in un aspetto orribile, tra un castello incantato, amicizie magiche e una storia d’amore che trascende le apparenze.

L’11 dicembre sarà la volta di Spirit of Gospel Night con i Florida Insiprationals Singers, ensemble costituito dai migliori solisti gospel della Florida Centrale, diretto dalla talentuosa Nicole Taylor, già vincitrice del Gospel Prize del festival Celebration of Gospel come Best Gospel Singer, e da Pastor John Polk. Insieme hanno cesellato un gruppo di cantanti e strumentisti che, nati e cresciuti nelle chiese Battiste di Orlando, Tampa e Atlanta, grazie al loro talento sono usciti dallo stretto ambito delle loro “churches” per imbracciare una carriera professionistica accanto ai più notevoli artisti della scena pop e gospel statunitense quali Robin Gibb (The Bee Gees), Simple Minds, Sinead O’Connor, Rini-tee 5:7, Ron Kenoly, Martha Munizzi e innumerevoli altri. Un concerto che include coreografie, virtuosismi vocali e strumentali e tanta interazione con il pubblico, nel più puro e tradizionale spirito gospel.

Il 15 dicembre, sul palco del TEA, Giovanni Allevi, con il suo Piano Solo Tour. Allevi sta affrontando con determinazione una lunga fase di recupero per riproporre dal vivo la coinvolgente atmosfera dei suoi concerti, ma soprattutto per emozionarsi ancora con le sue note romantiche ed il suo tocco inconfondibile. Compositore e pianista di fama internazionale, è responsabile di un profondo rinnovamento della musica colta, per riportare l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni. Diplomato in Pianoforte e in Composizione, ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’Auditorium della Città Proibita di Pechino.

Jack Savoretti, l’artista italo inglese, appassionato e struggente, dalla voce ruvida, salirà sul palco col suo Live Tour il 16 dicembre. Oltre un milione di copie vendute grazie a 7 album pubblicati in lingua inglese in oltre 10 anni di carriera, pagine di canzoni e poesie scritte in oltre 20 anni di ricerca espressiva, una vita da viaggiatore alla ricerca della sua anima artistica divisa tra l’Inghilterra, l’Italia, la Svizzera e il mondo intero, attraverso cui ha viaggiato negli anni per riuscire a trovare il suo suono, il suo modo di esprimere se stesso. Savoretti può vantare un lungo elenco di collaborazioni che vanno dal pilastro del cantautorato americano Bob Dylan alla diva australiana del pop Kylie Minogue passando per Nile Rogers, James Blunt, Shania Twain ma anche Ex Otago e Elisa.

La Stagione dei Musical in abbonamento inaugura il 21 e 22 dicembre con Sherlock Holmes – Il Musical. In scena, Neri Marcorè veste i panni del famoso detective creato da Sir Arthur Conan Doyle nel 1887, guidando un cast di oltre venti performer in un'avventura ricca di suspense e colpi di scena. Il musical, ambientato in una Londra di fine Ottocento, misteriosa e avvolta nella nebbia, coinvolgerà il pubblico tra intrighi e misteri da risolvere. La Produzione è una collaborazione tra Compagnia delle Formiche e Ad Astra Entertainment, pronta a stupire con atmosfere gotiche e un cast di altissimo livello.

Direttamente dal leggendario West End e dall’iconica Royal Albert Hall, il 31 dicembre arriva sul palco del Teatro EuropAuditorium Queen of the Night: A Tribute to Whitney Houston, una travolgente celebrazione della musica e della straordinaria vita di Whitney Houston, la voce che ha segnato un’epoca e incantato il mondo intero. Unisciti a noi per la notte di Capodanno, in una serata elettrizzante che rende omaggio ai suoi immortali successi, interpretati da vocalist mozzafiato e da una band dal vivo che ha conquistato platee e critica internazionale. Lasciati trasportare in un viaggio emozionante tra capolavori senza tempo: da I Wanna Dance With Somebody a One Moment In Time, da I’m Every Woman a I Will Always Love You, e molti altri. E a Mezzanotte… Brindisi nel foyer con gli artisti!

Il 4 e 5 gennaio andrà in scena il secondo appuntamento della Stagione firmato Disney Concerts: Frozen in Concert presentato da Calma Management e Teatro EuropAuditorium in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna. La colonna sonora multiplatino del classico Disney “Frozen-Il Regno di Ghiaccio”, eseguita dal vivo dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, accompagnerà la pellicola del film che verrà proiettata su un grande schermo. Con otto canzoni scritte dai premiati compositori Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, inclusa la celebre “Let It Go”, la musica vi trasporterà nel magico regno di Arendelle. Unitevi alla coraggiosa Anna, al poderoso Kristoff, alla renna Sven e al buffo Olaf nella loro missione per salvare il regno da un inverno eterno. Un’esperienza musicale indimenticabile che ha vinto l’Academy Award® per il Miglior Film d’Animazione.

Dal 9 al 12 gennaio, Enrico Brignano, a 35 anni di distanza, riporta sul palco uno tra gli spettacoli più iconici di sempre, che vide protagonista Gigi Proietti, cercando un equilibrio tra la tradizione e i tempi moderni: I 7 re di Roma, una rappresentazione della grande tradizione targata “Garinei e Giovannini”. L’attore ripropone questo grande classico con un adattamento rispettoso del precedente ma sicuramente più corrispondente al gusto – e ai tempi – di oggi. I mitici sette re all’origine della fondazione di Roma si susseguiranno, in un rocambolesco alternarsi di travestimenti di Brignano, tra canzoni, balli e vicende più e meno note, riconducibili agli albori della storia. Tra mito e realtà, affiancato da Simone Mori nel ruolo di Giano, un po’ Dio e un po’ narratore, Brignano ci riporterà indietro nel tempo insieme a una compagnia giovane e brillante, per mostrare che in fondo, per quanto i tempi cambino, la natura dell’uomo resta sempre la stessa e, a distanza di secoli, ciò che persegue è ancora l’ideale di libertà che rende una vita degna di essere vissuta.

