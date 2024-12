Attesissimi musical, concerti e grandi eventi sul palco del Teatro EuropAuditorium

Al Teatro EuropAuditorium di Bologna prosegue la Stagione con grandi musical, concerti e spettacoli da segnare in agenda.

Dopo il successo ottenuto da La Bella e la Bestia in Concert, il 4 e 5 gennaio torna sul palco la magia di Disney con Frozen in Concert, presentato da Calma Management e Teatro EuropAuditorium in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna. La colonna sonora multiplatino del classico Disney “Frozen-Il Regno di Ghiaccio”, eseguita dal vivo dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, accompagnerà la pellicola del film che verrà proiettata su un grande schermo. Con otto canzoni scritte dai premiati compositori Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, inclusa la celebre “Let It Go”, la musica vi trasporterà nel magico regno di Arendelle. Unitevi alla coraggiosa Anna, al poderoso Kristoff, alla renna Sven e al buffo Olaf nella loro missione per salvare il regno da un inverno eterno. Un’esperienza musicale indimenticabile che ha vinto l’Academy Award® per il Miglior Film d’Animazione.

Dal 9 al 12 gennaio, Enrico Brignano, a 35 anni di distanza, riporta sul palco uno tra gli spettacoli più iconici di sempre, che vide protagonista Gigi Proietti, cercando un equilibrio tra la tradizione e i tempi moderni: I 7 re di Roma, una rappresentazione della grande tradizione targata “Garinei e Giovannini”. Brignano ripropone questo grande classico con un adattamento rispettoso del precedente ma sicuramente più corrispondente al gusto – e ai tempi – di oggi. I mitici sette re all’origine della fondazione di Roma si susseguiranno, in un rocambolesco alternarsi di travestimenti, tra canzoni, balli e vicende più e meno note, riconducibili agli albori della storia. Tra mito e realtà, affiancato da Simone Mori nel ruolo di Giano, un po’ Dio e un po’ narratore, Brignano ci riporterà indietro nel tempo insieme a una compagnia giovane e brillante, per mostrare che in fondo, per quanto i tempi cambino, la natura dell’uomo resta sempre la stessa e, a distanza di secoli, ciò che persegue è ancora l’ideale di libertà che rende una vita degna di essere vissuta.

Il 22 gennaio Camilla Boniardi e Guglielmo Scilla, insieme sul palco con il loro nuovo spettacolo Avanguardia Pura. Dopo aver conquistato il pubblico con Il saggio di fine anno, Camilla Boniardi, conosciuta come Camihawke, e Guglielmo Scilla uniscono le loro forze in un progetto inedito che li vede protagonisti assoluti per la prima volta. Avanguardia Pura è uno spettacolo travolgente, brillante e sorprendente, capace di tenere il pubblico incollato alla poltrona tra risate, situazioni irresistibili e momenti di puro intrattenimento. Con una comicità fresca e moderna, Camilla e Guglielmo promettono una serata da non perdere.

Dal 24 al 26 gennaio un classico senza tempo torna a emozionare il pubblico: West Side Story nella straordinaria versione diretta e adattata da Massimo Romeo Piparo. Uno degli appuntamenti più attesi della prossima stagione teatrale, questo spettacolo porta in scena l’energia travolgente e la poesia del celebre musical del 1957, nato dal genio creativo di Arthur Laurents, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Jerome Robbins. Ispirato al Romeo e Giulietta di William Shakespeare e reso immortale anche dal pluripremiato film del 1961, West Side Story promette emozioni indimenticabili: la musica grandiosa di Bernstein, eseguita dal vivo dall’Orchestra diretta dal Maestro Emanuele Friello, fa da colonna sonora a una storia potente e universale, fatta di amori contrastati e rivalità esplosive tra due gang rivali.

Tootsie arriva a teatro! La nuova irresistibile commedia musicale firmata Massimo Romeo Piparo, tratta dall’iconico film del 1982 con Dustin Hoffman andrà in scena dal 31 gennaio al 2 febbraio.

Sul palco, Paolo Conticini veste i panni di Michael Dorsey, un attore geniale e pieno di talento che, dopo innumerevoli delusioni lavorative, si reinventa travestendosi da donna per ottenere il ruolo della vita in un grande musical di Broadway. Al suo fianco, l’irresistibile Enzo Iacchetti, che interpreta Jeff, l’amico fedele e ironico, portando un tocco di brillantezza e complicità alla storia. Con un ritmo serrato, musiche coinvolgenti e battute taglienti, Tootsie non è solo una commedia divertente, ma anche una riflessione profonda e ironica sul mondo dello spettacolo, sull’identità e sul coraggio di cambiare per inseguire i propri sogni. I temi universali dell’amore, del ruolo della donna nella società e della scoperta di sé risuonano forti, culminando nella celebre frase del film: “Sono stato un uomo migliore da ‘donna’, di quanto lo sia stato da ‘uomo’.” Uno spettacolo imperdibile, che promette risate, emozioni e un tocco di magia sul palco.

Il 23 febbraio Fabio Concato, la voce raffinata della nostra musica d’autore, torna a emozionare il pubblico. Con la sua capacità unica di raccontare la vita attraverso le piccole grandi storie quotidiane, Fabio Concato è una delle certezze più luminose della musica italiana. Nostalgie delicate, ricordi preziosi, speranze sussurrate e momenti di pura tenerezza si intrecciano nelle sue canzoni come pagine di un diario emozionante e universale. Ogni brano è una fotografia, un’illustrazione poetica o una confessione intima che tocca il cuore di chi ascolta. Dai lampi di allegria contagiosa ai momenti di riflessione, le sue melodie e i suoi testi senza tempo continuano a fare breccia nell’immaginario e nella sensibilità del pubblico, come un ponte tra passato, presente e futuro. Un concerto imperdibile, un viaggio autentico e sincero attraverso parole e note che, oggi come ieri, sanno toccare le corde più profonde dell’anima.

