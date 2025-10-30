Attesissimi musical e tanti show sul palco del Teatro EuropAuditorium

Il Teatro EuropAuditorium festeggia 50 anni di emozioni a Bologna con un programma ricco di danza, musical, concerti e comicità.

Il 2025 segna per Marco Masini 35 anni di carriera. Per celebrare questo traguardo, l’amato cantautore porterà in tour Ci vorrebbe ancora il mare, in scena al Teatro EuropAuditorium il 3 novembre 2025. In scaletta i suoi successi più amati – da Perché lo fai a L’uomo volante – e brani tratti dal nuovo album 10 Amori.

Edoardo Bennato, ribelle e pirata del rock, sarà in concerto con Sono solo canzonette 2025 il 16 novembre (la data del 17 è stata posticipata al 15 febbraio 2026). L’“impertinente” Peter Pan della musica italiana proporrà un juke-box di successi e nuovi brani, tra ironia, provocazione e temi sempre attuali, confermandosi voce anticonformista e inconfondibile della nostra canzone.

Il 21 novembre Barbascura X, YouTuber, chimico e divulgatore definito “il punk della scienza”, porta in scena Sono qui per Caos, un racconto ironico tra evoluzione, scienza e casualità della vita. Laureato in chimica organica con dottorato in chimica verde, ha lavorato in laboratori europei prima di diventare celebre online con Scienza Brutta. Autore, performer e conduttore TV, ha calcato oltre 90 palchi con Amore Bestiale, pubblicato libri, realizzato podcast e partecipato a programmi come Pechino Express e Micromostri.

Il 22 novembre è la volta di Nino Frassica & Los Plaggers Band in Tour 2000|3000, uno spettacolo musicale travolgente: oltre due ore di concerto-cabaret con più di cento brani celebri “tagliati e ricuciti” nello stile inconfondibile di Nino Frassica. Tra hit storiche, sigle e pubblicità cult, il pubblico diventa parte attiva dello show, trascinato dalla verve comica dell’artista e dai medley anni ’60 e ’70.

Dopo l’uscita di decrescendo., Rkomi annuncia il tour 2025 Mirko nei teatri, con tappa il 23 novembre al Teatro EuropAuditorium. In un’atmosfera intima e profonda, l’artista porta sul palco un viaggio personale tra rap, cantautorato ed elettronica, raccontandosi “a luci spente” in uno show ricco di emozioni autentiche.

Dopo il successo nei club e l’estate acustica, i Negrita tornano in formazione completa con il Canzoni per Anni Spietati Tour in Teatro 2025. Il 4 dicembre al Teatro EuropAuditorium, la band proporrà una scaletta rinnovata che unisce i brani dell’ultimo album Canzoni per Anni Spietati — tra cui Non Esistono Innocenti Amico Mio, Noi Siamo Gli Altri e Nel blu — ai grandi classici della loro carriera trentennale. Sul palco Pau, Drigo, Mac e la band per un concerto potente, autentico e ricco di energia.

Qualche anticipazione del mese di dicembre: Il 6 (doppia replica ore 17:00 e ore 21:00) un appuntamento imperdibile: Lo Schiaccianoci, il balletto più rappresentato al mondo, rivive con nuova forza nella versione di Luciano Cannito con la Roma City Ballet Company e come ospiti due Étoiles di caratura mondiale: Iana Salenko e Dinu Tamazlacaru, rispettivamente prima ballerina e primo ballerino dello StaatsBallett Berlin. Ispirato alla coreografia di Petipa e impreziosito da scenografie di alto livello, ha conquistato i principali teatri italiani con spettacoli sold out. Clara, guidata da Drosselmeyer, dal Principe Schiaccianoci e dalla Fata Confetto, vive un sogno incantato tra regni magici e personaggi fantastici. Con 32 interpreti e star internazionali, la Compagnia conferma il suo prestigio nella danza italiana.

Dal 13 al 14 dicembre la Compagnia della Rancia porta in scena La Febbre del Sabato Sera – il musical. Ispirato al film cult del 1977, lo spettacolo diretto da Mauro Simone unisce la celebre storia di Tony Manero alla colonna sonora dei Bee Gees. Sul palco, 21 performer interpretano hit leggendarie come Stayin’ Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love, tra scene in italiano e brani originali in inglese.

Il 20 e 21 dicembre va in scena la nuova edizione italiana di Cantando sotto la pioggia-The Broadway musical, con Lorenzo Grilli, Flora Canto e Martina Stella e prodotta da Fabrizio di Fiore Entertainment & FdF GAT. La regia di Luciano Cannito unisce magia, ironia e leggerezza, con coreografie dello stesso Cannito e un adattamento ancora più comico e gioioso. Tratto dal film del 1952, il musical racconta le avventure di Don Lockwood e Cosmo Brown nella Hollywood degli anni ’20, tra doppiaggi segreti, equivoci e momenti esilaranti, in una produzione che farà cantare, ridere e sognare… anche sotto la pioggia.

Per maggiori informazioni teatroeuropa.it