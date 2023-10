Attesissimi musical, produzioni internazionali e musica sul palco al Teatro EuropAuditorium

Il Teatro EuropAuditorium alza il sipario per la sua calorosa platea con un ricco cartellone autunnale di concerti, grandi eventi internazionali e danza.

Dal 2 al 5 novembre andrà in scena Back to Momix, lo spettacolo nato dal desiderio della Compagnia di tornare a calcare le scene dopo anni difficili, riportando al centro dell’attenzione il desiderio di leggerezza e spensieratezza, tipico dei Momix, con uno sguardo sempre teso al futuro. Una festa fra i Momix e il suo pubblico, binomio perfetto che da sempre genera divertimento, emozione e incanto da ormai due generazioni, sfida la gravità con acrobazie incredibili e personaggi trasformisti. I momenti salienti dei classici come Momix Classics, Passion, Baseball, Opus Cactus, SunFlower Moon, Bothanica e Alchemy tornano sul palcoscenico con una nuova intensità.

Il 22 novembre sarà la volta di Luce, lo straordinario live di Fiorella Mannoia e Danilo Rea che uniscono le loro straordinarie abilità in un concerto intimo e emozionante. La voce di Mannoia, una delle icone della canzone italiana, si fonde con il piano di Rea, uno dei jazzisti più stimati. Lo spettacolo promette un'esperienza unica, un incanto di melodia e improvvisazione che toccherà il cuore del pubblico.

Il 23 novembre toccherà all’attesissimo concerto di Madame, che porterà il suo live con la sua band di lunga data. Madame, giovane e talentuosa cantautrice, ha vinto due Targhe Tenco (miglior album d’esordio e miglior canzone "Voce"). Ha anche ottenuto il Premio Lunezia e il Premio Bardotti per i migliori testi, confermando il suo eccezionale talento. In soli 4 anni, ha ottenuto 38 certificazioni tra platino e oro e ha entusiasmato il pubblico con un tour sold out. Il suo ultimo album "L’amore", certificato oro, e include la hit "Il bene nel male", presentata a Sanremo 2023, insieme al nuovo singolo "Aranciata".

Il 25 e 26 novembre andrà in scena Chicago Il musical, una produzione Stage Entertainment e Teatro Nazionale Che Banca!, per la regia di Chiara Noschese. Nel un cast Stefania Rocca, Giulia Sol, Brian Boccuni, Cristian Ruiz, Chiara Noschese e Luca Giacomelli Ferrarini, accompagnati dall'Ensemble di danzatori. Le coreografie sono state curate da Franco Miseria.

Scritto da John Kander, Fred Ebb e Bob Fosse, Chicago è un'icona del musical. Il film del 2002 ha amplificato la sua fama, vincendo 6 premi Oscar. Con un mix di jazz, musica e coreografie coinvolgenti, è un trionfo a Broadway da oltre 25 anni, premiato con 6 Tony Awards, 2 Olivier Awards e un Grammy. Ambientato nella frenetica metropoli dell'Illinois, è una saga di storie avvincenti, intrighi e media manipolatori. Tra gli interpreti, Stefania Rocca e Chiara Noschese, che ha anche diretto lo spettacolo descrivendolo come un'esplosione di eventi dal carattere forte e irriverente, un riflesso provocatorio del nostro tempo.

Il 27 novembre Massimo Ranieri porterà in scena il nuovo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo. Dopo il successo di Sogno e son desto, questa nuova avventura promette canto, recitazione, brani celebri e racconti inediti. Saranno eseguiti anche inediti scritti da grandi cantautori italiani come Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi. Lo spettacolo presenta una nuova scenografia e una band di talentuosi musicisti. La produzione musicale è a cura di Gino Vannelli.

Il 2 e il 3 dicembre andrà in scena il primo di due eventi unici firmati Disney Concerts a Bologna: The Sound Of Magic, presentato per la prima volta insieme da Calma Management, Teatro EuropAuditorium, Teatro Comunale di Bologna e Fonoprint Studios. L'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna eseguirà dal vivo le musiche di celebri film di animazione, sincronizzate con le proiezioni su grande schermo. Alla direzione, il rinomato compositore e direttore brasiliano Thiago Tiberio. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo le musiche che fanno da colonna sonora alle più belle scene dei celebri film di animazione Disney guardandole in alta definizione su grande schermo. Sono memorabili i brani tratti da “Frozen – Il Regno di Ghiaccio”, “Aladdin”, “La Bella e la Bestia” e “Il Re Leone”.

The Sound of Magic celebra, in Italia a Teatro, il centenario della nascita della The Walt Disney Company.

