Autunno tra storia e bellezza: Palazzo Boncompagni e Castello Benelli aprono le porte

Settembre e ottobre segnano un nuovo inizio per due luoghi simbolo dell’arte e della storia italiana: Palazzo Boncompagni a Bologna e Castello Benelli a Bellaria Igea Marina. Due dimore uniche per epoca e stile, accomunate dal desiderio di aprirsi al pubblico con appuntamenti esclusivi che intrecciano cultura, natura e storia.

Palazzo Boncompagni: la dimora del Papa tra arte e Rinascimento

Nel cuore di Bologna, Palazzo Boncompagni riapre dopo la pausa estiva con un calendario ricco di iniziative. La residenza cinquecentesca, costruita a metà del XVI secolo e abitata da Papa Gregorio XIII fino alla sua elezione nel 1572, custodisce capolavori architettonici e artistici: dalla celebre scala elicoidale del Vignola alla loggia con colonnato intarsiato, fino alla suggestiva Sala del Papa con i suoi affreschi.

Dal 19 settembre tornano il venerdì sera le visite guidate con aperitivo alle ore 18.00 e 19.00, per scoprire le sale rinascimentali in un’atmosfera intima e conviviale (Date: 19 e 26 settembre; 3 e 24 ottobre.). Da domenica 21 dicembre, sarà inoltre possibile visitare il palazzo e il suo giardino storico con appuntamenti mattutini alle 10.00 e alle 11.00 (Date principali: 21 settembre; 12, 19 e 26 ottobre.).

Momento clou della stagione saranno le Giornate Europee del Patrimonio, il 27 e 28 settembre, dedicate al tema “Architetture: l’arte di costruire”. In questa occasione, il palazzo offrirà visite straordinarie e aperture serali, con biglietto ridotto a 9,50 euro per tutti ed ingressi omaggio riservati a giornalisti, bambini fino a 10 anni e persone disabili. (27 settembre: visite guidate alle ore 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 e 21.00; 28 settembre: visite guidate alle ore 10.00, 11.00, 12.00).

Castello Benelli: il fascino d’autunno tra parco e sale storiche

La campagna di Bordonchio accoglie i visitatori con il fascino intimo e suggestivo di Castello Benelli. Qui l’autunno veste di rosso, oro e rame i viali alberati del parco, regalando uno spettacolo di colori che fa da cornice alle eleganti sale del castello.

Il 21 settembre, dalle 18.00 alle 19.00, sarà possibile scoprire la storia del castello e i dettagli nascosti delle sue architetture, respirando la quiete di un luogo carico di memoria. Il 9 novembre il castello parteciperà inoltre alla IV edizione della Festa dell’Agricoltura – Coltiviamo Cultura, dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.

