Chef stellati in Acetaia Giusti per una serata tra gusto e solidarietà

Acetaia Giusti, il più antico produttore di Aceto Balsamico di Modena, in collaborazione con ItaliaSquisita, presenta Balsamico tra le Stelle, un evento esclusivo, aperto al pubblico, dedicato all’eccellenza gastronomica italiana, che si svolgerà tra le storiche botti e gli incantevoli spazi di Casa Giusti, immersi nella profonda tradizione e nei profumi inconfondibili del Balsamico.

Il 7 luglio, a partire dalle ore 19, una ventina di chef stellati si uniranno a maestri pasticceri, giovani talenti emergenti e rinomati panificatori per offrire agli ospiti un’esperienza culinaria unica. Questa occasione straordinaria permetterà agli ospiti di dialogare direttamente con i protagonisti dell’alta cucina, assaporando creazioni d’autore abbinate a una selezione di vini d’eccellenza delle cantine modenesi e a cocktail firmati dalla migliore mixology contemporanea, in un viaggio sensoriale tra i sapori autentici d’Italia.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Amici per la Vita, realtà modenese con sede a Formigine che da oltre 25 anni sostiene le persone affette da malattie neurodegenerative e le loro famiglie, offrendo assistenza domiciliare qualificata. In particolare, il contributo raccolto sarà destinato al progetto Casa Giuly, un hospice nel Comune di Fiorano Modenese, pensato per completare la rete territoriale di assistenza e garantire un supporto prezioso e dignitoso a chi ne ha più bisogno.

A rendere l’evento ancora più speciale sarà la collaborazione con l’Istituto IIS Spallanzani di Castelfranco Emilia: gli studenti e le studentesse, impegnati nel servizio di sala, avranno l’opportunità di confrontarsi con professionisti di alto livello e arricchire così il loro percorso formativo.

Durante la serata, gli ospiti potranno inoltre visitare Casa Giusti, scoprire il Museo Giusti e le Antiche Acetaie, immergendosi nella cultura e nella storia del Balsamico di Modena. Le visite guidate offriranno la possibilità di degustare una selezione esclusiva di Aceti Balsamici di Modena. Le prenotazioni per i tour saranno disponibili direttamente durante l’evento.

L’atmosfera sarà completata dall’eleganza musicale del Trio Swing di Musica Italiana, che accompagnerà la serata con un raffinato intrattenimento dal vivo.

Per partecipare a Balsamico tra le Stelle è necessario prenotarsi qui con una donazione di 60€ a favore di Amici per la Vita, secondo le istruzioni riportate sulla pagina.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della gastronomia di alta qualità, della cultura italiana e della solidarietà, per vivere un’esperienza indimenticabile in un luogo dove storia, arte e gusto si fondono in perfetta armonia.