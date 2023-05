Benvenuti alla Fiera, festa di tutta una città

ll 15 giugno inaugureremo la 35^ edizione della Fiera d’Anzola dell’Emilia: un

appuntamento di tradizioni, gastronomia, spettacoli e divertimenti per tutti quanti decidono di visitarla.

La Fiera rappresenta anche un momento d’incontro per le famiglie, gli amici, una festa per tutti grandi e piccini, con un ritorno al passato delle tradizioni, visitato a volte con un pizzico di nostalgia e uno sguardo al futuro.

Anche quest’anno il percorso fieristico si snoda nel centro del paese, in uno sforzo di

identità, di aggregazione e socializzazione del centro antico. Il centro antico del paese diviene lo spazio ideale dove prenderà vita la Fiera ma anche uno spazio dove i valori delle nostre tradizioni e una identificazione più forte di questi luoghi contraddistingue e ridefinisce l’identità di questa realtà, di un paese che rintraccia le sue radici in un passato lontano e che rilancia, anche attraverso la Fiera, la volontà di recuperare e valorizzare le tradizioni, di mostrare ancora oggi il volto tipico di questo territorio, le sue origini.

Saranno ovviamente presenti i consueti appuntamenti della Fiera, dalle mostre d’arte alla Trattoria del Contadino, a un ricco calendario di spettacoli ed eventi culturali, per offrire un pacchetto sempre più ricco e completo ai nostri visitatori.

La Fiera rappresenta per ogni anzolese l’occasione per incontrarsi e ritrovarsi, come parte di una comunità, arricchendo il proprio senso di partecipazione e di appartenenza. Questo è il messaggio e il significato che la Fiera vuole trasmettere a coloro che vi parteciperanno, bambini, adulti, e anziani: il senso e la pienezza dello stare assieme, di riconoscersi, di esserci.

Ma la Fiera è anche un momento importante per molti imprenditori, commercianti e artigiani, che in questa manifestazione trovano la possibilità di mettersi in relazione con migliaia di cittadini.

È un momento importante per tutte le Associazioni del Volontariato anzolese, che animano e fanno vivere la manifestazione, ma nel frattempo trovano nella Fiera la vetrina per sempre meglio far conoscere il contributo importante, a volte decisivo, che forniscono al benessere sociale di tutti i cittadini.

La Fiera: un appuntamento importante che la Pro Loco costruisce con l’aiuto degli

sponsor, dei commercianti e artigiani che partecipano direttamente, di tutti i volontari e delle loro Associazioni. Con entusiasmo li ringraziamo tutti. È con quest’auspicio che auguriamo a tutti una buona Fiera e un buon divertimento.