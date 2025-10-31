B.More: con gli adeguati assetti l’impresa cresce

Imprese: adeguati assetti e controllo di gestione, solidità e crescita si costruiscono così

Silvio Bertucci spiega il ruolo strategico della consulenza integrata di B.More, a partire da adeguati assetti e controllo di gestione. “Il nostro target? Le PMI”.

“Non si tratta solo di un obbligo di legge, ma di efficienza aziendale”, spiega Silvio Bertucci, dirigente dell’Area Contabilità, Fiscalità e Controllo di Gestione di B.More (https://shorturl.at/Muk1T), società di consulenza integrata attiva tra Imola, Bologna, Modena e Reggio Emilia. “Affrontare il tema dell’assetto organizzativo della propria azienda è un’occasione per comprenderne i margini di miglioramento. Il Codice della Crisi d’Impresa lo ha reso obbligatorio, ma noi lo interpretiamo come un percorso di crescita: non una semplice incombenza normativa, bensì un passo verso un controllo di gestione più consapevole e moderno”.

Dal rispetto della norma al valore dell’efficienza

“Per noi assesment e consulenza sono molto più di una procedura da sbrigare: aiutiamo le imprese a gestire meglio i flussi di lavoro, controllare i numeri e individuare nuove aree di competitività”, continua Bertucci. “Dopo l’analisi dei processi organizzativi e contabili, il passo successivo è implementare o verificare il controllo di gestione”. In questo modo da semplice adempimento, il processo di verifica degli adeguati assetti diventa uno strumento di governo che aiuta l’imprenditore a leggere i dati economici, efficientare l’organizzazione e prendere decisioni strategiche. “Gli adeguati assetti – aggiunge Bertucci – non servono solo a tutelarsi dalla crisi, ma a tendere all’eccellenza: mantenere l’equilibrio finanziario, cogliere i segnali di rischio, individuare forme di finanza agevolata e supportare gli amministratori con competenze di consulenza direzionale”.

Tecnologia e metodo al servizio delle imprese

Per raggiungere questi obiettivi, B.More propone alle imprese strumenti digitali evoluti come Data Smart e Power BI, che generano report, analisi predittive e indicatori personalizzati. “Ci rivolgiamo prioritariamente al mondo delle piccole e medie imprese, per le quali lavoriamo in modo sartoriale, con consulenti dedicati, forti delle tecnologie più avanzate sul mercato: frequenza e profondità del controllo dipendono dalle esigenze della singola impresa. Le aziende oggi vogliono risposte rapide e concrete. Tutto ciò di cui hanno bisogno – consulenza fiscale, pianificazione finanziaria, soluzioni IT, gestione del personale – lo trovano in un’unica struttura integrata. Qui nasce la vera competitività”.

Dal business al Terzo Settore: la consulenza che fa bene

“Non ci sono solo le imprese”, sottolinea Bertucci. “Anche il Terzo Settore – associazioni, fondazioni, cooperative sociali – ha bisogno di adeguati assetti per svilupparsi al massimo delle potenzialità e gestire l’incertezza. L’esperienza maturata nel business la mettiamo al servizio di chi lavora per la comunità, perché crediamo in una crescita con valore sociale”.

Velocità e vicinanza: un modello vincente

B.More si distingue per tre elementi: rapporto umano, integrazione dell’offerta e competitività del prezzo. “La vera differenza la fa la vicinanza – spiega Bertucci –. Con le nostre sedi, siamo presenti sul territorio con referenti diretti a Imola, Modena, Bologna, Ferrara e Reggio Emilia. Conosciamo i clienti uno, a uno, li affianchiamo con pazienza e li formiamo alla comprensione dei numeri e degli strumenti di analisi dei flussi”.

Un team di professionisti per un servizio integrale

Con oltre 160 professionisti, B.More è oggi una delle realtà più strutturate nella consulenza e nei servizi all’impresa. “La nostra missione – conclude Bertucci – è aiutare le organizzazioni a trasformarsi. L’adeguato assetto è solo l’inizio: da lì si costruiscono solidità, efficienza e visione”.

