B.MORE Servizi per (far crescere) l’impresa: “puntiamo su compliance e consulenza finanziaria”

Quale sia l’obiettivo di una società che nasce con il nome di B.MORE (letteralmente: “essere di più, essere migliore”, in traduzione dall’inglese) non lascia dubbi. Non solo, infatti, il nuovo centro servizi per le imprese di Confcooperative Terre d’Emilia è il più grande del mondo coop, con 160 dipendenti e oltre 10 milioni di fatturato, ma ambisce a fornire nuovi servizi all’impresa, “a tutte le imprese”, come specifica il presidente, Daniele Ravaglia.

Presidente, in cosa B.MORE si propone di essere “di “più”?

Innanzitutto, B.MORE nasce dall’integrazione dei centri servizi preesistenti a Bologna, Modena e Reggio Emilia, vantando un’esperienza di 40 anni di attività su un territorio che si estende fino a Imola e a Ferrara, con ben 10 sedi. Abbiamo l’ambizione di crescere e soprattutto di far crescere le aziende che a noi si affidano. B.MORE non è quindi solo il nome che abbiamo scelto, ma anche l’esortazione che rivolgiamo ai nostri clienti, a cui vogliamo dire: “puoi essere di più, puoi crescere ed esprimere tutto il potenziale nel tuo mercato di riferimento”. Per troppo tempo si sono considerati i servizi per l’impresa come semplice “smaltimento di burocrazia”, un male necessario. Non è la nostra prospettiva. Vogliamo interpretare un ruolo strategico nei percorsi di sviluppo delle imprese.

Come intendete farlo?

Con il massimo delle competenze. Questo è il primo requisito. Quando abbiamo pensato all’identità del nuovo centro servizi l’abbiamo concepito come la somma delle professionalità migliori e dei punti di forza delle tre realtà precedenti. E poi aprendo a nuovi servizi, sempre più strategici.

Quali servizi?

Oltre ai consueti servizi di assistenza legale e fiscale, insieme a Confcooperative Romagna abbiamo costituito una società che si occupa di aiutare le imprese ad affrontare tutti gli obblighi di derivazione europea, dal GDPR sulla privacy alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, curando la compliance aziendale. Abbiamo potenziato e ampliato i nostri servizi di consulenza finanziaria. Pianificare il ricorso agli strumenti finanziari è indispensabile, tanto più in un momento in cui i tassi sono alti e il credito all’impresa diminuisce. Una consulenza efficiente fa la differenza per tutte le imprese.

Quindi non solo cooperative?

Le cooperative rimangono fondamentali, ma vogliamo aprire a tutti: imprese e terzo settore. E già ora tanti sono i nuovi clienti che si affidano a noi perché trovano competenza e strumenti per crescere.