Bologna celebra Shri Mataji: 100 eventi in 100 paesi del mondo

Il 21 marzo 2023 siamo entrati nei cento anni dalla nascita di Nirmala Srivastava,

nota in tutto il mondo come Shri Mataji Nirmala Devi, " La Madre Divina", figura per molti versi senza precedenti nella storia della ricerca spirituale umana.

Nel centenario di Shri Mataji Nirmala Devi, fondatrice di Sahaja Yoga, Bologna aggiunge la propria grande festa alle celebrazioni che si tengono in tutto il mondo. Conferenze, eventi di meditazione e concerti a Parigi, Londra, Madrid, Bucarest, Monaco, Sidney, New York per citarne alcune.

In Italia l’evento è organizzato dall’Associazione Sahaja Yoga Italia APS che opera su tutto il territorio nazionale, con sedi in quasi tutte le regioni italiane. Ogni evento conta sul patrocinio e il sostegno delle istituzioni locali e nazionali. Questi eventi permetteranno ai partecipanti di conoscere Shri Mataji Nirmala Devi, il Suo messaggio all’Umanità e il Suo insegnamento per cogliere così la possibilità di conoscere più profondamente sé stessi, sperimentando il Suo metodo meditativo che conduce al silenzio della mente, lasciando spazio ad uno stato di pace e di serena armonia.

Domenica 21 maggio presso Palazzo Gnudi in via Riva di Reno, 77, con il Patrocinio del comune di Bologna e Sport Valley della Regione Emilia-Romagna, sono in programma eventi culturali e d’arte, musica, mostre, conferenze con vari momenti durante i quali sarà possibile sperimentare la meditazione.

“Non ci sarà pace nel mondo finché non ci sarà pace dentro di voi”, ha dichiarato per tutta la vita Shri Mataji (India 1923-Italia 2011) : nata nel 1923 da una famiglia cristiana di Chindwara, nel Madhya Pradesh. All’età di soli sette anni viene chiamata da Gandhi nel suo ashram, e da ragazza lotta al fianco del Mahatma per la liberazione dell'India. Per tutta la sua vita si è battuta con passione per gli ideali della pace e dell’integrazione fra i popoli ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali. Dal 1970 ha formulato e diffuso gratuitamente in tutto il mondo il metodo di meditazione che prende il nome di Sahaja Yoga – partner ufficiale dell’Unesco Center for Peace – viaggiando per oltre 40 anni attraverso i cinque continenti.

La meditazione Sahaja Yoga di Shri Mataji consente a tutti, anche a noi occidentali, di apprendere con semplicità le tecniche di meditazione, e così conoscere il nostro Sé più profondo e raggiungere uno stato di pace interiore.

Ma oltre che una tecnica di meditazione, Sahaja Yoga è uno stile di vita con effetti benefici sulla salute individuale, confermati da una vasta letteratura medico scientifica, e di forte impatto sociale.

A Bologna e nel mondo, dunque, si celebra questa vita straordinaria e la sua eredità.

Moltissimi gli appuntamenti in calendario nelle grandi città del mondo iniziati col Festival internazionale che si è tenuto in India il 21 marzo, nel centenario della nascita. Conferenze, eventi di meditazione e concerti a Parigi, Londra, Madrid, Bucarest, Monaco, Sidney, New York e tante altre.

Durante gli eventi è possibile fare un’esperienza di meditazione, insegnata da Lei, che conduce al silenzio della mente, lasciando spazio ad uno stato di pace e di serena armonia.

La pace inizia da noi: Sahaja Yoga è uno stile di vita

Sostenibilità interiore per una sostenibilità sociale

I benefici di questa tecnica si diffondono dalle singole persone alla dimensione sociale, migliorando i rapporti interpersonali e coltivando nell’individuo una crescente sensibilità nei confronti dell’altro e dell’ambiente circostante.

Da oltre mezzo secolo Sahaja Yoga svolge infatti in tutto il mondo un’intensa attività territoriale di assistenza e promozione sociale, a titolo rigorosamente gratuito, in ospedali, carceri, università e centri di accoglienza. Tutto questo ispirato dagli insegnamenti e dall'esempio di Shri Mataji nel corso della sua vita.

Sahaja Yoga apre la via ad una vera e propria ‘sostenibilità interiore’, premessa per la realizzazione di una società realmente sostenibile, in cui regni la pace.

IL PROGRAMMA

Il 21 Maggio a Palazzo Gnudi in via Riva di Reno, 77 si terrà una giornata di eventi gratuiti, dalle ore 10:00 e alle ore 22:00.

10:00 Benvenuto e musica dal vivo al chiostro: “Kermesse musicale di artisti da tutto il mondo” (fino alle 14:30).

10:30 – 14:30 Visite guidate della mostra fotografica: “Una Madre per Tutti” (ogni mezz’ora).

15:00 Presentazione del libro “Sahaja Yoga La via spontanea alla Realizzazione del Sé” edito da Rizzoli: Un viaggio attraverso le parole di Shri Mataji.

16:00 Conferenza: “Sulle orme della Grande Madre nella cultura Italiana” di Adriano Ercolani – scrittore e critico letterario del giornale “il Fatto Quotidiano”.

18:00 Concerto: “The Divine Mother – un concerto spettacolo dedicato a Shri Mataji Nirmala Devi”.

19:30 Conferenza: “La Madre Divina – Shri Mataji Nirmala Devi: la sua vita, i suoi progetti, la sua eredità”.

Gli eventi sono gratuiti. Per prenotare chiamare al n. +39 388 904 1150 o compilare il form al seguente link Bologna 21 Maggio 2023 | Sahaja Yoga