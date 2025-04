Bologna Wine Week 2025: cultura, sapori e scoperte all’insegna del buon bere

L’attesa sta per finire. Dopo il grande successo fatto registrare dalle prime due edizioni, torna Bologna Wine Week, che anche per questo 2025 si conferma come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano il vino e che vogliono approfondire alcune tematiche ad esso collegate e che al contempo desiderino vivere un’esperienza autentica tra cultura, sapori e scoperte.

UN EVENTO NEL CUORE DELLA CITTÀ. Bologna Wine Week 2025 Andrà In Scena Da Venerdì 9 A Domenica 11 Maggio, Giornate Nelle Quali La Città Si Trasformerà In Una Piccola Capitale Italiana Del Vino, Con 80 Cantine Presenti A Palazzo Re Enzo. Tante Le Novità Di Un’edizione Che Quest’anno Si Sposta Nel Cuore Della Città, Tra Piazza Nettuno, Palazzo Re Enzo E Sala Borsa: “l'idea È Scaturita Dalla Volontà Di Creare Un Evento Che Celebrasse L'eccellenza Enologica Italiana Con Un'attenzione Particolare Ai Vini Dell'emilia-romagna - Racconta L’organizzatore Gian Marco Gabarello - Vogliamo Quindi Offrire Sia Ai Professionisti Del Settore Che Al Grande Pubblico Un'occasione Per Incontrarsi, Degustare E Approfondire La Cultura Del Vino In Un Contesto Conviviale E Accessibile”.

IL PROGRAMMA: PANORAMICA DEGLI APPUNTAMENTI. Davvero ricco e variegato il programma, che vivrà di una succosa anteprima in Salaborsa, venerdì 9 maggio: "Sarà la giornata dedicata a cultura e talk con esperti – spiega Gabarello – alla presenza di relatori e temi che sono pensati per appassionati, non troppo tecnici, per il grande pubblico. E non perdiamo l’idea della piazza: all’esterno, in zona Nettuno, infatti, ci saranno totem che parleranno di vino e un infopoint. Ci tengo a ringraziare il Comune, con cui c’è una bella collaborazione, così come come la Regione, Enoteca Regionale e Apt". A Palazzo Re Enzo saranno invece presenti 80 cantine, con una bella rappresentanza dei Colli Bolognesi, ma anche di tutta la regione e oltre, offrendo una panoramica completa della produzione vinicola italiana, con particolare attenzione alle eccellenze locali. La terza edizione della Bologna Wine Week punta ad aumentare la presenza di operatori del settore attraverso pass dedicati a buyer e professionisti, senza però perdere il suo legame con il grande pubblico e gli appassionati potranno partecipare a degustazioni guidate, scoprire nuove etichette e approfondire la cultura del vino attraverso masterclass e incontri con esperti, che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle cantine, delle degustazioni e delle varie attività in programma.

FOCUS SU SPUMANTI, DISTILLATI ED EVENTI OFF. All’interno del ricco programma, tra le novità dell’edizione 2025, un focus verrà dedicato agli spumanti, grazie alla partnership con Spumanti Italia, giunta alla sua settima edizione. Il programma prevede inoltre una sala dedicata ai distillati, che permetterà ai visitatori di esplorare il mondo della mixology e delle produzioni artigianali, arricchendo ulteriormente l’esperienza della manifestazione. Tutta la settimana, poi, sarà animata dagli eventi OFF nei ristoranti e locali partner, con un focus sui vini regionali: grazie a queste iniziative, la manifestazione amplia la sua offerta e coinvolge attivamente la città, trasformandola in un palcoscenico diffuso dedicato alla cultura del vino. Dulcis in fundo, in entrambe le giornate, poi, sempre dentro il palazzo, ci saranno due serate musicali, con dj set. Perché il vino è comunque sempre una festa.

GIAN MARCO GABARELLO ED EBREZZE. La manifestazione è ideata e organizzata da Gian Marco Gabarello, attraverso la sua società Ebrezze, realtà che unisce ristorazione, accoglienza e cultura del bere. Oltre a dare vita a Bologna Wine Week, la società gestisce Ebrezze, ristorante di pesce e cocktail bar nel cuore della città (Via Castiglione, 11D) ed Ebrezze Giardino, il suggestivo locale estivo sui colli bolognesi. Con questa manifestazione, Ebrezze rafforza il suo ruolo nel panorama enogastronomico, valorizzando il vino come elemento centrale di un’esperienza culturale e conviviale che coinvolge la città intera.