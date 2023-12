Book Crossing, la Banda della Trottola salva migliaia di libri: “Così promuoviamo cultura e sostenibilità”

Dare una nuova vita ai libri incentivandone il riuso. E’ l’obiettivo del progetto “Book Crossing” dell’associazione di Vignola “La Banda della Trottola”, candidata alla fase 2 del concorso #abbiamonelcuore promosso dal Gruppo Hera e dalle amministrazioni comunali con l’intento di coinvolgere cittadini, associazioni e imprese nella cura dell’ambiente.

L’idea dell’associazione di promozione sociale concorre nella categoria Prevenzione e riduzione dei rifiuti: «Qualsiasi libro che non ci serve più – spiega il presidente, Daniele Cavani – può essere utile ad altre persone. Abbiamo recuperato enciclopedie che sono state acquistate da professionisti per arredare i loro studi; mentre i testi scolastici sono molto richiesti da famiglie in difficoltà economiche e sono una risorsa preziosa per chi impara la lingua italiana».

“Book Crossing” è uno spazio aperto, che si trova a Vignola in via Mazzini 10/1, dove chiunque può depositare o prendere gratuitamente i libri che desidera. Un incentivo al riuso ma anche un’occasione di socialità: la sede è infatti aperta tutti i giorni feriali dalle 9 alle 18 e, qualche volta, anche al sabato e alla domenica.

La Banda della Trottola accetta qualsiasi libro venga donato e attualmente, sono esposti circa 15.000 volumi ai quali vanno aggiunti i quasi 50.000 conservati nei depositi.

«Ogni libro che ci viene donato ha una storia e qui, oltre a riciclare i volumi, si creano legami tra le persone. E’ un luogo di condivisione importante. Per il futuro – conclude il presidente –abbiamo in progetto la realizzazione di altre postazioni in luoghi strategici. Siamo infatti convinti che cultura, solidarietà e sostenibilità possano coesistere».

Come iscriversi al concorso #abbiamonelcuore

Il concorso coinvolge oggi 27 comuni su tre aree: la cintura di Modena (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, San Cesario), l’Unione Terre di Castelli (Castelvetro, Castelnuovo Rangone, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) e la montagna (Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Prignano, Riolunato, Serramazzoni e Sestola).

Le realtà di questi territori, interessate a mettere a disposizione le proprie idee orientate alla sostenibilità e al decoro, potranno avanzare la loro candidatura: per partecipare ad #abbiamonelcuore è necessario compilare il modulo sul sito del Gruppo Hera al link Concorso Abbiamo nel cuore - Gruppo Hera fino al 15 dicembre.