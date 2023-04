Califano e le canzoni di notte a Bologna

Il cantautore e pianista bolognese Marcello Romeo, ripercorre le tappe della sua formazione artistica che ci riportano alla 'vecchia' Bologna dei night club (Club 37, Fontanina, Esedra, BlackShadow, Hobby One e Capannina) interpretando i brani di uno dei più grandi cantautori italiani: Franco Califano. Califfo ha guidato Marcello come stelle lungo il cammino della sua crescita musicale, arrivando così ad influenzare anche la sua musica. Nel decennale della morte di Califano, una band d'eccezione omaggera' il grande maestro al Teatro Bellinzona di Bologna, il 18 maggio alle ore 21.00, in uno spettacolo musicale dal titolo "Canzoni di notte...da Marcello Romeo a Califano'. Un intreccio di canzoni dei due cantautori, che ricordano il periodo dei ruggenti anni 80', gli anni in cui Marcello di giorno frequentava in camice bianco la facoltà di Medicina e la sera in giacca nera i night dove cantava accompagnandosi al pianoforte. E fu proprio li, in una delle tante serate musicali bolognesi, che ci fu il magico incontro col maestro Califano, che dopo averlo ascoltato al pianoforte, gli disse: "A Marce', te possino! ca**o come suoni bene!". Il progetto 'Canzoni di notte' si pregia di una super band capitanata da Roberto Costa (arrangiatore e bassista di Lucio Dalla) Daniele Bruno (tastierista di Luca Carboni) Filippo Lambertucci (batterista di Patty Pravo) Ghisle alla chitarra, Nya ai cori, e infine lui, Marcello Romeo, al pianoforte e voce.

Per informazioni, scrivere a [email protected] Biglietteria Teatro Bellinzona 0516446940 [email protected]