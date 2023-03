CAMPA Mutua Sanitaria Integrativa riconfermata come gestore per il potenziamento del welfare aziendale

La Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. è un istituto di credito di Fermo fondato nel 1857 come cassa di risparmio. Ha 57 filiali dislocate nelle Regioni Marche, Abruzzo e Lazio.

Le persone rappresentano il cuore della banca, sono un fattore strategico per la generazione di valore. Carifermo riconosce l’importanza del contributo di ognuno per il successo dell’organizzazione ed in virtù di questo è stato potenziato l’investimento in welfare aziendale, in un momento in cui il ricorso alle strutture private e alla libera professione è sempre più consueto. Il Direttore Generale di Carifermo Ermanno Traini racconta i percorsi decisionali che hanno portato a questo nuovo accordo che ha confermato CAMPA Mutua Sanitaria Integrativa come gestore:

“Mi piace ricordare che nella stesura del testo e nell'ascolto di tutte le parti per arrivare alla firma, ha collaborato e contribuito il Presidente Amedeo Grilli, da sempre attento a rispondere alle esigenze ed ai bisogni delle persone della sua Banca. Insieme al Presidente Alberto Palma, abbiamo quindi proseguito su quella strada, attenti alla tutela ed alla salute dei dipendenti siglando un accordo che non solo conferma, ma potenzia del 20% l’investimento in welfare con una copertura sanitaria sempre più rispondente alle esigenze legate alla salute di qualsiasi natura sia in ambito di prevenzione che di cura. Sono stati aumentati i massimali sui fattori chiave della vita delle persone per cercare di rispondere in maniera adeguata alle loro esigenze sanitarie. Nella definizione del testo abbiamo pensato a dipendenti che non devono affrontare l’ansia delle liste d’attesa, o delle spese ingenti in caso di necessità, con la possibilità di estendere le stesse garanzie alle proprie famiglie. L'accordo consente infatti ai dipendenti di ricorrere alla specializzazione privata con un supporto mutualistico significativo. E soprattutto, si è voluto prendersi cura di loro anche dopo il pensionamento, ideando una copertura ad hoc che sia una garanzia a vita intera e senza rischio di abbandono in caso di patologie recidivanti e costose. Ed è per questo che ci siamo rivolti a CAMPA che non è una assicurazione ma una società di mutuo soccorso, non profit. Si è scelta una soluzione che non mettesse i dipendenti nelle condizioni di interagire con un call center ma con persone, sempre le stesse, che seguono le loro pratiche sanitarie dall’inizio alla fine. E questa scelta è coerente con la filosofia di Carifermo, dove la relazione viene sempre messa al primo posto. Ci è stato messo a disposizione lo stesso ufficio iscrizioni di CAMPA che conosce gli equilibri da rispettare e le nostre tipicità poiché aveva seguito l’attivazione avvenuta quasi 10 anni fa, ed ha seguito anche il rinnovo nel 2023. L'Ufficio risorse umane e le rappresentanze sindacali CARIFERMO, affrontando un accurato confronto con altri gestori, hanno fatto vincere affidabilità, contenuti valoriali, garanzie.”

Il Direttore Generale di CAMPA Massimo Piermattei accoglie questa conferma con entusiasmo: “La Convenzione con la Cassa di Risparmio di Fermo è per noi motivo di grande orgoglio. CAMPA anche in precedenza aveva realizzato accordi per la Copertura Sanitaria di Quadri e Dirigenti di banche e quando i rappresentanti sindacali nel 2013 ci contattarono per avere una nostra offerta per la tutela sanitaria di tutto il Personale Dipendente abbiamo realizzato un Piano sanitario che corrispondesse in pieno alle loro esigenze. È stato recentemente stipulato un nuovo accordo a dimostrazione della soddisfazione dei lavoratori che prevede il mantenimento della copertura anche per il personale in pensione, evidenziando una vera solidarietà nel segno dell’aiuto reciproco.”

Le quattro rappresentanze sindacali Fabi, Fisrt, Fisac e Unisin e le Risorse Umane hanno avuto un ruolo importante nell’interpretazione delle necessità dei dipendenti individuando in CAMPA, già nel 2013, un gestore che desse garanzie ai dipendenti come persone e quindi anche dopo l’attività lavorativa, con una estensione di tutela alle famiglie. È stato messo a disposizione anche un piano di copertura ad hoc per i pensionati Carifermo.

Per il 2023, data la decisione di Presidenza e Direzione Generale di Carifermo di accordare un potenziamento del welfare, il lavoro comparativo è stato ripetuto alla luce delle nuove esigenze, quindi con un ascolto e raccolta di dati sull’andamento tecnico della copertura ed anche sull’evoluzione delle offerte di altri gestori in ambito di welfare aziendale, con la responsabilità di un accordo triennale per circa 500 persone. Una ricerca meticolosa e un confronto accuratissimo e per nulla semplice, tra vari gestori che ha richiesto un lungo percorso di analisi e anche di mediazione tra le parti, seppur con l’unico obiettivo di fare una scelta di qualità. Non è stato valutato soltanto l’elenco delle prestazioni promesse dai vari gestori, sia di tipo assicurativo che mutualistico, ma anche l’equilibrio con la fruibilità, l’interazione diretta, l’assenza di call center, l’affidabilità e la garanzia a vita intera.

La Responsabile Adesioni e Comunicazione Giusy De Vitis, che ha raccolto le richieste e riportato le opzioni aggiornate messe a punto di concerto dal Presidente Federico Bendinelli e dalla Direzione Generale CAMPA, si è trovata a confrontarsi con una realtà che già conosceva:

De Vitis

‘La scelta del payoff ‘Carifermo è qui Vicino a Te, insieme con fiducia’ racconta con molta chiarezza di una realtà molto legata al territorio che riconosce fiducia e consolidamento come elementi distintivi; proprio per questo l’approccio con una Mutua sanitaria Integrativa come CAMPA ha rappresentato una scelta coerente. La trattativa, lunga e a tratti un po’ complicata dalla conciliazione di richieste che venivano dai vari ruoli coinvolti, è stata interessante e di esito soddisfacente per tutti. Sono molto grata per aver interagito con Persone che seppur con un ruolo istituzionale e di grande determinazione e schiettezza, al contempo mi hanno trasmesso una grande umanità e ci si è sempre sentititi vicini sebbene il territorio non fosse esattamente lo stesso. Del resto Bologna è a due passi, e comunque CAMPA garantisce consulti chiari anche a distanza. Sembrano infatti aprirsi nuove prospettive.”