Canzoni di notte da Romeo a Califano

Il cantautore pianista bolognese con la sua super band ci riporta alla vecchia Bologna dei NightClub interpretando i propri brani e quelli di uno dei grandi cantautori italiani, Franco Califano.

Sarà un percorso attraverso le storie, i personaggi, gli aneddoti di quegli anni ed anche assaggi estratti dai libri come Oltre la Maschera di Orlando Puracchio e Franco Califano di Vito Vita e Giangilberto Monti.

Il progetto CANZONI DI NOTTE si pregia di una super band capitanata dal maestro Roberto Costa Arrangiatore e bassista di Lucio Dalla, nonché arrangiatore di tutti i brani

La band MRF Marcello Romeo & Friends è così formata con:

ROBERTO COSTA al basso (bassista storico Dalla)

DANIELE BRUNO (tastierista storico di Carboni)

FILIPPO LAMBERTUCCI (batterista di Patty Pravo)

GHISLE alla chitarra.

NYA ANGELA Madonia cantante corista cantautrice

La band ha esordito quest’anno al TEATRO DUSE a BOLOGNA, di seguito al TEATRO BELLIZONA e dopo i live estivi (Ravenna, Ozzano, Faenza) quindi ritorna a Bologna il 4 OTTOBRE al BRAVO CAFFE’, in via Mascarella da 30 anni unico nel suo genere per la musica live ed il connubio con la cucina, che dal 1995 a oggi ha ospitato artisti come Ron, Fabio Concato, Capossela, Gazze’, Tosca etc…

In occasione della serata al Bravo Caffe’ uscirà su tutte le piattaforme il nuovo singolo “UN TEMPO PICCOLO” primo estratto dell’album attualmente in lavorazione in uscita nel prossimo inverno, con gli arrangiamenti di Roberto Costa, pubblicazione PMS studio di Ravenna.

Marcello Romeo è un cantautore cresciuto artisticamente a Bologna dove arriva nel lontano 1973 proveniente da Tripoli (Libya). Studia pianoforte e ascolta la musica dei grandi Cantautori. Studia pianoforte, crea musical con un gruppo di teatro e , per mantenersi gli studi di Medicina, inizia a cantare e suonare il pianoforte nei Night Club di Bologna e diventa quindi il pianista ufficiale del Club 37 poi in seguito diventato Hobby One , allietando le serate dei clienti e dei soci con pianoforte e voce, quando abbandona e interrompe l’attività musicale per entrare in una grande multinazionale farmaceutica di ricerca.

Pubblica album con ALA BIANCA, CATSOUND RECORDS , IRMA RECORDS.

Ritorna alla musica e alle pubblicazioni negli ultimi anni con la PMS Studio ed iniziano i live al Teatro del Navile, ma nasce nel 2023 l’esigenza di una Band suggerita e creata da Roberto Costa (produttore multiplatino) bassista torico di Lucio Dalla, arrangiatore di Lucio per 30 anni.