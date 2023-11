Capodanno al Duse con il folle ‘Tuttorial’ degli Oblivion

Dicembre al Teatro Duse di Bologna si apre nel segno della lirica con Il Trovatore di Giuseppe Verdi, nuova produzione operistica dell’Orchestra Senzaspine, in scena oggi e domani alle 20.30 e domenica 3 dicembre alle 16. Sul podio il M° Matteo Parmeggiani, alla regia Giovanni Dispenza.

Il 6 dicembre (ore 21) spazio al grande musical con la Compagnia della Rancia che presenta Una volta nella vita (Once), tratto dall’omonimo film irlandese del 2006 scritto e diretto da John Carney e vincitore del Premio Oscar per la Miglior Canzone con Falling Slowly. Una volta nella vita (Once) è molto più di una storia d’amore, è il racconto di vite vissute in un vortice continuo tra sogni, speranze e vita reale. Un’emozionante storia di coraggio e perseveranza attraverso il linguaggio universale della musica.

La prosa torna in cartellone dall’8 al 10 dicembre con Gabriele Lavia e Federica Di Martino nella singolare commedia di Carlo Goldoni Un curioso accidente, per la regia dello stesso Lavia. Al centro della trama, ambientata in Olanda, l’incontro tra un ricco mercante e un giovane militare nobile ma squattrinato. La vicenda si complica quando il soldato e la figlia del mercante s’innamorano contro le aspettative del padre di lei.

L’11 dicembre fa tappa al Duse l’Italian Tour de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, la straordinaria compagnia di danza, composta da soli uomini che, coniugando tecnica impeccabile e incontenibile comicità, è divenuto ormai un fenomeno di culto internazionale.

Dal 15 al 17 dicembre si ride con I Legnanesi e il loro nuovo spettacolo, 7°…non rubare, scritto da Mitia Del Brocco e diretto da Antonio Provasio che torna a vestire i panni di Teresa, accanto a Enrico Dalceri (Mabilia) e Italo Giglioli (Giovanni). Questa volta, la Famiglia Colombo sarà alle prese con un figlio adottivo piuttosto problematico che stravolgerà la vita attorno al cortile.

Imperdibili i classici del Natale, tra cui il capolavoro di Piotr Tchaikovsky La Bella Addormentata che andrà in scena il 20 dicembre nell’imperdibile allestimento dell’International Classical Ballet, con le coreografie di Marius Petipa.

Il 22 dicembre alle 21 e il 23 in doppia replica (ore 21 e ore 17) si torna a sognare con A Christmas Carol, favola delle feste per eccellenza, proposta nella formula del musical dalla Compagnia dell’Alba. Nel ruolo del vecchio usuraio Ebenezer Scrooge che riscoprirà il perduto spirito del Natale ci sarà Roberto Ciufoli.

Come da tradizione, il 26 e 27 dicembre torna il must di fine anno: il concerto Bollicine dell’Orchestra Senzaspine. A dirigere l’ensemble, tra giri di walzer e polke, saranno i maestri Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani. Quella del 2023 sarà una versione ‘The best of’ per festeggiare i 10 anni dell’Orchestra e i 200 del Teatro Duse.

Attesissimi gli Oblivion che tornano al Duse il 29 e 30 dicembre alle 21 e domenica 31 (alle 22) per il gran gala di Capodanno. Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli porteranno sul palco il loro nuovo show: Tuttorial. Lo spettacolo, come recita il sottotitolo, è una Guida contromano alla contemporaneità.

Dalle tendenze musicali del momento, alle serie Tv più blasonate fino alla satira di costume, alla politica e all’attualità, tutto finisce nello spietato frullatore oblivionesco, costante riscrittura delle follie e delle stranezze della civiltà digitale, in cui ritrovare a sorpresa anche grandi miti del passato, per un imprevisto ritorno al futuro.

Il 2024 si aprirà con Giovanni Scifoni, in scena il 3 e 4 gennaio (ore 21) con Fra’, spettacolo dedicato alla figura senza tempo di San Francesco, superstar del Medioevo. Il monologo, scritto dallo stesso Scifoni e diretto da Francesco Brandi, è accompagnato dalle note di strumenti antichi suonati da Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli.

Immancabile l’appuntamento solidale con Fantateatro per la Befana a sostegno della Casa dei Risvegli ‘Luca De Nigris’. La compagnia diretta da Sandra Bertuzzi e amatissima dai più piccoli, ma non solo, sarà sul palco il 5 gennaio alle 18 con La spada nella roccia – Il Musical, show musicale dinamico, comico ed emozionante adatto a tutta la famiglia.

Il giorno dell’Epifania e in replica il 7 gennaio ancora un titolo della tradizione natalizia: Lo Schiaccianoci in una nuova versione firmata dal Balletto di Roma, con le coreografie di Massimiliano Volpini, le scene e i costumi di Erika Carretta. Si tratta di una rilettura in chiave ecologica che invita a riflettere sulla condizione delle persone-rifiuto, sullo smarrimento d’identità sociale e sui mille volti del nostro essere. Il balletto è arricchito dalla partecipazione straordinaria di Carola Puddu nel ruolo della Fata Confetto e dalla presenza di azioni di urban dance curate da Kevin Castillo.

E per chi vuole stupire con un regalo davvero speciale, torna la formula DuseNatale per vivere la magia delle feste immersi nelle grandi emozioni della Stagione artistica del Teatro Duse.

