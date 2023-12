Castello Benelli, un incanto “sotto l’albero”

Da secoli punto di riferimento per il territorio di Bellaria-Igea Marina, Castello Benelli ha colpito nel segno con una serie di aperture straordinarie a partire da giugno: mai stato accessibile al pubblico nella sua lunga storia, la dimora ottocentesca ha accolto fra le proprie mura e nei suoi suggestivi giardini oltre 1.500 persone in pochi mesi. Turisti e abitanti del territorio hanno colto l’occasione per varcare le porte di un luogo di grande suggestione scoprendo l’imponente opera di restauro messa in atto dalla famiglia Benelli, attuale proprietaria della struttura costruita dal Conte Pietro Spina sulle fondamenta di un antico castrum romano.

Ora, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Castello Benelli torna ad aprire le proprie porte per alcune visite straordinarie e per il primo di una serie di appuntamenti che vedranno la struttura protagonista lungo tutto il 2024: venerdì 8, venerdì 22 e sabato 30 dicembre sarà possibile visitare il castello accompagnati dalle suggestive note del violino di Isabella Bui (alle ore 17.00 e 18.00, ingresso su prenotazione sul sito www.palazzoboncompagni.it), scoprendo le grandi sale finemente affrescate, le imponenti scuderie e i suggestivi giardini nei quali troneggiano i grandi pini marittimi che incorniciano l’antica dimora. La visita sarà anche occasione per scoprire la storia della struttura, dalle origini fino ai giorni nostri, ripercorrendone tutte le tappe, inclusi i gravi bombardamenti subiti nella Seconda Guerra Mondiale e l’importante restauro, realizzato con grande attenzione filologica che ha portato anche al recupero di materiali e arredi originali, sempre però con uno sguardo attento alla modernità: le fredde sere di dicembre, infatti, saranno illuminate da luci museali che consentiranno di apprezzare Castello Benelli in tutta la sua imponenza mentre, all’interno, grazie a moderni impianti totalmente wireless, sarà possibile ammirare le pareti e i soffitti affrescati e riportati oggi alla bellezza originale.

La musica, poi, sarà nuovamente protagonista lunedì 11 dicembre con una serata speciale, dedicata a un grande Maestro: il concerto “Corelli&Friends”, alle ore 18.00, preceduto da una visita straordinaria alle 17.30. L’ensemble Delirium Amoris renderà omaggio al Maestro di Fusignano, Arcangelo Corelli, uno dei compositori che nella storia maggiormente ha sviluppato le capacità del violino, contribuendo all’immagine che ha oggi. L’ensemble, composta da due violini e continuo, con basso d’arco, eseguirà opere del Corelli ma anche sonate del compositore napoletano Michele Mascitti, e un suggestivo concerto di Giovanni Mossi, allievo accertato del Maestro.

Per informazioni e prenotazioni: www.palazzoboncompagni.it