Catering: 30 anni di successi. Matrimoni, eventi aziendali, ricevimenti

Incontrarsi, condividere, confrontarsi per organizzare un evento aziendale che coinvolga fornitori, clienti, partner è sempre un’ottima soluzione per rafforzare il proprio team e mettere le persone e le relazioni al centro dell'attenzione, seduti attorno ad un tavolo, con gustosi buffet e pranzi importanti. Ne parliamo con Michele Urbini, titolare di Eventi Catering, azienda leader nel settore, che questa settimana ha festeggiato nella splendida cornice ottocentesca di Villa Emaldi a Faenza (Ra), Pierluisa Minguzzi Urbini, conosciuta da tutti come la signora 'Piera' ed ha omaggiato la magnifica squadra di lavoro che ne ha permesso i meritati successi.

Come è nata l'idea di creare questo evento?

"Ho voluto realizzare una festa come riconoscimento per quello che ha creato mia mamma 'Piera' e per il prezioso contributo di tutto lo staff di Eventi Catering, che da tanti anni è il valore aggiunto di questa azienda. I 350 clienti invitati sono stati i testimoni di questa splendida cornice".

Come è nata la Eventi Catering?

"Eventi Catering ha iniziato l'attività nel 1993 da un' idea alimentata dalla passione per il buon ricevere e per la buona cucina di Pierluisa Minguzzi Urbini, mia madre. Iniziò dedicandosi a feste private e matrimoni, successivamente grazie alle molteplici conoscenze di prestigio nel territorio Bolognese e Romagnolo, ampliò l'attività dedicandosi agli eventi aziendali. Dai primi anni duemila con la crescita esponenziale di commesse si intraprese anche la gestione di eventi e fiere per clienti di rilievo nazionale e internazionale".

Come si è sviluppata l'Azienda?

"Dopo qualche anno di attività ho affiancato le mansioni di mia madre curandone solo gli aspetti logistici, successivamente anche quelli commerciali ed amministrativi. Una volta acquisito il know-how necessario dal 2017 sono subentrato a capo dell'azienda, modernizzandola. Ad oggi la proprietà della società è al 100% della famiglia Urbini".

Come si è evoluto il lavoro dall'inizio di questa avventura?

"Anche se abbiamo creato in questi anni, menù dedicati a sposi vegetariani, vegani, appassionati di tradizioni e culture culinarie diverse dalla nostra, continuiamo a proporre i nostri 'prodotti fatti in casa' provenienti dalla tradizione romagnola, anche se rivisitata e rinnovata, caratterizzata da una costante ricerca delle materie prime migliori, senza l'utilizzo di prodotti semilavorati".

Qual è la ricetta per rimanere leader nel settore?

"Scegliersi, condividere e stupire, queste sono le basi che da più di trent’anni guidano il nostro lavoro con tanti clienti e coppie di sposi che ci hanno dato fiducia in un momento importante della loro vita. Ascoltiamo i desideri del cliente e non ci spaventano le sfide: così ogni richiesta ricevuta si trasforma nello stimolo a scoprire nuove strade e fare sempre meglio. Investiamo continuamente sulla ricerca di allestimenti e di nuove idee, anche se la scelta finale del cliente avviene solo dopo aver gustato le nostre portate".

Da cosa è alimentato il vostro successo?

"Il successo di Eventi Catering è riconducibile in larga parte al personale, che Piera negli anni ha selezionato, formato ed istruito professionalmente, creando nel tempo una grande famiglia allargata in cui tutti lavorano con passione e grande volontà. Il cuore pulsante di Eventi Catering è da oltre 18 anni lo Chef Sabatino Restuccia, che dirige con maestria una cucina fatta di piatti creativi ma con uno spiccato riferimento al territorio, mentre il nostro fiore all'occhiello è Claudio Balelli, capo Maître da oltre 20 anni in azienda, la figura di riferimento per tutto il personale. Per me è una grande soddisfazione poter disporre di validi professionisti sincronizzati come due lancette in un orologio pregiato".

Quali sono gli impegni futuri?

"Abbiamo continue richieste di collaborazioni nazionali ed internazionali, fra queste spicca quella con Angelo Garini della Sforzesca, con il quale abbiamo una linea esclusiva dedicata. Per la stagione estiva siamo già al completo fino al 2024 con impegni che spaziano da Milano a Roma. Anche i servizi prestatI ultimamente a personaggi famosi nel campo della musica, ci hanno dato una notevole visibilità e prova di grande soddisfazione professionale, rafforzando la consape-volezza di poter affrontare anche le sfide più impegnative con l'attenzione, la grinta e il sorriso che ci contraddistingue".

Dove è possibile ricevere ulteriori informazioni?

"Siamo a disposizione per qualsiasi richiesta presso la nostra sede a Russi (Ra) in Via Romagnoli Luciano, 28 oppure telefonicamente al 329.7606573 oppure allo 0544.583162. Siamo visibili su: www.eventicatering.it".