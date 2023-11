C’è usato e usato: le auto usate brumbrum sono certificate e garantite

A due passi dalla Stazione AV Mediopadana a Reggio Emilia sorge la Factory di brumbrum.it, il primo rivenditore online di auto usate in Italia. Fondata nel 2016 da due visionari che hanno stravolto totalmente il modo di acquistare auto in Italia, nel 2019 brumbrum arriva a Reggio Emilia e inaugura la sua Factory, un centro di eccellenza destinato alla riqualificazione delle auto usate brumbrum. È lì che meccanici, elettrauti e carrozzieri specializzati effettuano 300 controlli su ogni vettura, una vera e propria ispezione di ogni singolo dettaglio per assicurarsi che l’auto sia idonea alla vendita, per garantire la massima soddisfazione a ciascun cliente.

Solo dopo aver superato 300 controlli le auto possono essere fotografate a 360° e pubblicate sulla vetrina digitale di brumbrum, affinché tutti possano trovare l’auto perfetta per le proprie esigenze comodamente dal divano di casa. In più, per chi desidera vedere l’auto dal vivo è anche possibile prenotare un appuntamento nella Factory di Reggio Emilia, a due passi dalla Stazione AV Mediopadana e a pochi minuti dal centro.

Da ottobre 2022 brumbrum è diventata parte di Aramis Group, la società francese leader europeo nel commercio online di automobili, controllata al 60% dal gruppo Stellantis e quotata in borsa da giugno 2021.

La Factory brumbrum di Reggio Emilia

Come sono controllate le auto usate brumbrum

Per brumbrum la soddisfazione del cliente passa per la qualità delle proprie auto, tutte controllate rigidamente e riqualificate per la vendita. La preparazione di ciascuna vettura alla sua nuova vita attraversa diverse fasi. Tutto inizia con il lavaggio dell'auto e il car-check, quando ogni veicolo viene ispezionato accuratamente da tecnici professionisti. Il viaggio prosegue attraverso le stazioni di verifica della meccanica e della carrozzeria, dove ogni auto deve superare controlli approfonditi su parti meccaniche, carrozzeria, elettronica, interni, sul sistema di sicurezza e su quello frenante. Solo se la vettura è idonea a entrare nel parco di auto usate brumbrum, potrà accedere alla fase successiva. L’ultimo passaggio prevede che l'auto venga preparata alla vendita con un lavaggio accurato, la lucidatura della carrozzeria e una sessione fotografica a 360° che serve a catturare ogni dettaglio e mostrarlo nella galleria fotografica sul sito. Quindi quella che si vede online è esattamente l’auto in vendita, non un modello simile.

Ogni auto brumbrum è dotata di una Scheda Tecnica dettagliata che può essere richiesta online nella pagina del prodotto: si tratta di una vera e propria carta d’identità con tutto ciò che c’è da sapere sull’auto e che viene fornita anche al momento della consegna, dopo l’acquisto. La Scheda Tecnica contiene le fotografie dettagliate degli interni e degli esterni, tutti gli interventi effettuati, e tante informazioni utili come i consumi e le emissioni, le prestazioni del motore e un elenco degli equipaggiamenti di serie e degli optional.

Naturalmente per chi preferisce vedere l’auto prima di completare l’acquisto è possibile prendere appuntamento con il Servizio Clienti brumbrum e trovarsi nella Factory di Reggio Emilia.

Che cos’è la Factory brumbrum e come ci si arriva

Attiva da settembre 2019 a seguito di un investimento di ben 4 milioni di euro, la Factory è uno stabilimento di eccellenza visibile sia dall’autostrada del Sole che dalla Stazione AV Mediopadana, riconoscibile per il colore turchese che caratterizza il brand e l’enorme scritta brumbrum con il logo di un’automobile stilizzata dalle forme arrotondate.

La Factory si estende su una superficie pari a 7 campi da calcio, circa 50.000 mq suddivisi tra area produttiva, zona di stoccaggio, uffici e spazi commerciali. Al suo interno si trovano tutte le stazioni di verifica essenziali per controllare lo stato di salute dell’auto e uno spazio dedicato ai clienti che vogliono vedere l’auto dal vivo prima di prendere una decisione.

Raggiungere la Factory è semplice: si trova a via Enzo Lazzaretti 8, proprio a due passi dalla Stazione AV Mediopadana e a pochi minuti dal centro di Reggio, in una posizione perfetta per chi vuole fare un salto e conoscere da vicino una delle realtà reggiane più di successo.

Consegna a casa o ritiro in Factory

Una volta acquistata un’auto brumbrum si può decidere se andarla a ritirare in Factory o in uno dei tantissimi centri convenzionati in tutto il Paese, oppure farsela consegnare direttamente a casa, un modo del tutto rivoluzionario di acquistare automobili. In questo caso niente di più facile: un operatore brumbrum consegnerà l’auto direttamente all’indirizzo scelto dal cliente.

brumbrum ha scelto di essere a Reggio Emilia proprio per la sua posizione eccezionale. La città del tricolore si trova nel cuore dell'Italia, al centro del sistema logistico gomma-ferro nazionale, in una posizione strategica che consente agli operatori di consegnare l’auto facilmente entro pochi giorni dall’acquisto e ai clienti di ritirarla in tutta comodità.

La garanzia brumbrum su tutte le auto

brumbrum rassicura tutti i propri clienti con una copertura eccezionale. Ogni auto include sempre una copertura di 12 mesi dalla consegna della vettura con ripristino del veicolo mediante riparazione o sostituzione dei pezzi di ricambio e immediato soccorso stradale in Italia e in Europa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Inoltre chi lo desidera può estenderla fino a 36 mesi, ottenendo un servizio di assistenza ancora più completo e duraturo.

E per chi ancora non è convinto, basta leggere le opinioni dei clienti di brumbrum: “Non conoscevo prima l'azienda, ma vedendo la precisione delle recensioni, le fotografie di dettaglio dei particolari danneggiati, la completezza delle schede delle auto, ed il prezzo competitivo, mi sono convinto” dice il signore Matteo P. nella sua testimonianza.

Diamo il benvenuto a un'esperienza di acquisto innovativa, pratica e a un prezzo imbattibile.