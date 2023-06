C’è usato e usato: le auto usate brumbrum superano ben 300 controlli

Acquistare un’auto usata non è mai stato così sicuro da quando c’è brumbrum.it, il primo rivenditore online di auto usate in Italia. Sul sito brumbrum è possibile trovare centinaia di auto usate e km 0 di qualità, tutte riqualificate accuratamente nella Factory di Reggio Emilia, dove tecnici specializzati effettuano 300 controlli su meccanica, carrozzeria, elettronica, documentazione e tanto altro.

Tecnico brumbrum in una delle stazioni di ripristino nella Factory di Reggio Emilia

Tutti i dettagli, zero sorprese

L'acquisto di un’auto è un evento unico, perciò è importante che l’esperienza sia piacevole e non riveli sorprese inaspettate. Proprio per questo affidarsi a un rivenditore di fiducia come brumbrum.it può essere una soluzione comoda e sicura.

Tutte le auto usate brumbrum infatti devono superare 300 test di verifica su parti meccaniche, carrozzeria, elettronica e interni, sul sistema di sicurezza e su quello frenante: solo se la vettura risulta idonea può iniziare l’elaborato processo di riqualificazione, dal controllo della documentazione alle foto, passando per i test tecnici. Al termine della riqualificazione, ogni dettaglio dell’auto viene fotografato e pubblicato sul sito del rivenditore, insieme a una panoramica a 360° che aricorda un’esperienza da realtà virtuale.

E per non perdere nemmeno un’informazione, ogni auto brumbrum è fornita di una Scheda Tecnica che può essere richiesta online nella pagina di ciascun prodotto. Al suo interno sono raccolti tutti i dettagli sullo stato della vettura, nonché sugli accessori e gli optional di cui è dotata. Si tratta di una vera e propria carta d’identità digitale del veicolo, con tutto ciò che c’è da sapere sull’auto e che viene fornita al cliente anche al momento della consegna. La Scheda Tecnica contiene le fotografie degli interni e degli esterni, oltre a tantissime informazioni utili come le dimensioni, la capacità del bagagliaio, i consumi e le emissioni, le prestazioni del motore e un elenco degli equipaggiamenti di serie e degli optional.

E per chi preferisce provare l’auto prima di completare l’acquisto, è possibile prenotare il proprio modello preferito sul sito brumbrum.it, prendere appuntamento con il Servizio Clienti e visionarlo di persona in Factory.

In più, dopo l’acquisto si hanno 14 giorni di tempo per guidare l’auto fino a 1000 km: se non scatta la scintilla, oltre al 100% del valore dell’auto, brumbrum rimborsa anche i costi del passaggio di proprietà.

Consegna a casa o ritiro in Factory

E cosa succede dopo l’acquisto? Tutte le auto brumbrum sono già pronte per affrontare la strada entro pochi giorni. Quindi una volta scelta l’auto e acquistata online su brumbrum.it, si hanno due opzioni: ritirare l’auto gratuitamente in Factory a Reggio Emilia, oppure scegliere la consegna in un centro convenzionato in tutta Italia o presso il proprio domicilio. In questo caso un operatore brumbrum consegnerà l’auto direttamente all’indirizzo scelto dal cliente. Niente di più semplice!