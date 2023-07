C’è usato e usato: lo dice chi ha già acquistato da brumbrum

Dalla sua fondazione, il rivenditore brumbrum.it ha venduto 6.800 auto usate online, aiutando tantissime persone a trovare l’auto perfetta per le proprie esigenze al miglior prezzo. L’esperienza di acquisto online, nuova per tanti dei clienti brumbrum, si è rivelata essere oltre ogni aspettativa: basta leggere le recensioni “Pratico, veloce, affidabile, in poche parole una garanzia” dice Luciano, mentre Alessandro conferma “Al ritiro, l’auto sembrava nuova”.

Cliente felice alla consegna di un’auto brumbrum

«Esperienza assolutamente positiva»

Con una valutazione dell’esperienza d’acquisto “Eccezionale” sul famoso sito di recensioni Trustpilot, c’è da fidarsi di chi ha già comprato un’auto usata da brumbrum, sia che abbia completato l’acquisto online solo attraverso il sito, sia che si sia recato nella Factory di Reggio Emilia per vedere l’auto dal vivo prima di concludere.

Per aiutare i clienti a fare la scelta migliore, brumbrum offre una visione virtuale dell’auto completa di ogni dettaglio. “Non conoscevo prima l’azienda, ma vedendo la precisione delle recensioni, le fotografie di dettaglio dei particolari danneggiati, la completezza delle schede delle auto, ed il prezzo competitivo, mi sono convinto” spiega Matteo P. dopo aver acquistato la sua auto usata.

Altri clienti hanno scelto di affidarsi all’e-commerce per l’esperienza che offre,

sia durante il processo di vendita che dopo. Per Pier Luigi C. a fare la differenza sono state “la garanzia di un anno e soprattutto vedere il fabbricato industriale dove vengono controllate le auto prima di metterle in vendita con tutti gli addetti specializzati che controllano e aggiustano le auto”.

Difatti, tutti i veicoli brumbrum sono ricondizionati nella Factory a due passi dal centro di Reggio Emilia e dalla stazione AV Mediopadana. Si tratta di un centro di eccellenza dove ogni auto viene valutata attentamente da tecnici specializzati, che eseguono 300 controlli su parti meccaniche, carrozzeria, elettronica e interni, sul sistema di sicurezza e su quello frenante prima di mettere il veicolo in vendita. Per chi desidera vedere l’auto prima di completare il processo d’acquisto è inoltre possibile fissare un appuntamento con il Servizio Clienti di brumbrum, che mostrerà con piacere il veicolo prescelto in ogni suo dettaglio.

Per alcuni clienti, come Alberto A., la preoccupazione principale potrebbe essere “la consegna della documentazione, la gestione dei pagamenti, del passaggio di proprietà tutto da remoto”. In questo caso, Alberto ha deciso di fidarsi perché “quando l’interlocutore è certificato, garantito e affidabile forse ci sono più garanzie che da molti concessionari” e oggi guida la sua auto in tranquillità, felice di aver scelto brumbrum per la sua “disponibilità e professionalità”. A rassicurarlo ci ha pensato anche la garanzia brumbrum: si può guidare l’auto per 14 giorni fino a 1000 km e se non scatta la scintilla, oltre al 100% del valore dell’auto, l’e-commerce rimborsa anche i costi del passaggio di proprietà.

La conferma di chi ha già acquistato

Acquistare un’auto usata online potrebbe sembrare un’avventura, per questo è nelle parole dei clienti che si può trovare un’ulteriore rassicurazione.

Ad esempio la recensione di Lucia che dice “Auto splendida, assolutamente come dichiarato dalle foto e dalla perizia fatta da loro. Soddisfatta”.

Oppure la testimonianza di Massimo che conferma “Sono rimasto molto soddisfatto del mio acquisto, ringrazio tutto lo staff che mi ha accompagnato in questa avventura. Ho acquistato un'auto che corrisponde in tutte le informazioni che mi hanno dato. Ho riscontrato molta serietà da parte di brumbrum. Consiglio vivamente!”.