C’è usato e usato: supporta l’economia circolare con l’usato di brumbrum

brumbrum.it è il primo rivenditore online di auto usate in Italia. Con sede a Reggio Emilia, a due passi dalla stazione AV Mediopadana e a pochi minuti dal centro della città, brumbrum da anni vende migliaia di vetture di alta qualità a prezzi competitivi. Tutte le auto brumbrum sono ricondizionate nella Factory di Reggio Emilia, dove tecnici specializzati eseguono 300 controlli su interni, esterni e documentazione per garantire la massima soddisfazione a ogni cliente.

Da ottobre 2022 brumbrum è diventata parte di Aramis Group, la società francese leader europea nel commercio online di automobili, controllata al 60% dal gruppo Stellantis e quotata in borsa da giugno 2021.

Grazie al suo modello di business futuristico, l’azienda reggiana si posiziona al centro dell’economia circolare perché contribuisce al riciclo delle risorse e al prolungamento del ciclo di vita di auto di buona qualità già in commercio. In definitiva, brumbrum consente a chi ha esigenza di muoversi sul territorio in autonomia di trovare una soluzione affidabile e a buon mercato con un impatto ambientale ridotto.

brumbrum segue un modello di economia circolare a supporto dell’ambiente

brumbrum e l’economia circolare

Ma cosa significa economia circolare? È l’acquisto di beni di seconda mano, ma in ottime condizioni, allo scopo di estendere il ciclo di vita di un prodotto e ridurre l’eccessiva richiesta di materie prime da parte delle aziende produttive e dei consumatori finali. Si tratta di un’esigenza sempre più rilevante per i consumatori moderni, soprattutto per categorie specifiche come la Gen Z (65%) e le famiglie con bambini piccoli (63%).

D’altra parte, lo confermano anche i dati ufficiali circolati nelle ultime settimane. Secondo i numeri dell'Automobile Club d'Italia (ACI) relativi al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), i passaggi di proprietà registrati per le autovetture usate nel solo mese di luglio 2023 sono stati poco meno di 244.000, in aumento del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Se prendiamo in considerazione l’intero periodo da gennaio a luglio 2023, l’incremento positivo di vendite raggiunge il 6,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il settore automotive è considerato uno di quelli più responsabili per l’inquinamento atmosferico. La transizione verso un modello a minor impatto ambientale come quello di brumbrum sta cambiando il ciclo di vita dei veicoli, allungando le sue fasi di utilizzo e manutenzione, e ripensando al momento di fine vita.

Scegliere un’auto di seconda mano non è però soltanto una scelta responsabile nei confronti del pianeta, ma anche del proprio portafoglio. Vediamo insieme perché…

Un tecnico brumbrum ricondiziona un’auto usata prima della vendita

5 motivi per cui scegliere un’auto usata brumbrum è sostenibile

L’economia basata sulla circolarità consente di creare valore per tutti: dal pianeta ai consumatori. Da un lato c’è un evidente risparmio di risorse, le materie prime estratte per costruire le componenti dei veicoli, dall’altro c’è un costo contenuto per l’acquisto e un controllo maggiore sulla svalutazione delle auto. La scelta di adottare un modello di business in ottica circolare come quello di brumbrum è potenzialmente in grado di risolvere questi problemi.

Vediamo da vicino quali sono i cinque motivi per scegliere un’auto usata brumbrum.

1. Risorse: costruire un’auto nuova richiede l’estrazione, il trasporto e la lavorazione di materie prime preziose e in alcuni casi rare, tutte operazioni che generano una quantità elevata di emissioni e vanno ad avere un grande impatto sul costo finale dell’auto.

2. Ciclo di vita: acquistare l’usato brumbrum significa allungare la vita di un’auto in ottime condizioni. Le auto brumbrum provengono da flotte di ex-noleggi, sono state ben tenute durante la loro breve vita, ricondizionate con cura e godono di una garanzia fino a 36 mesi.

3. Durata: I 300 controllo da parte dei tecnici brumbrum e gli interventi di manutenzione e riqualificazione svolti prima della vendita, consentono un’aspettativa di vita più duratura. Inoltre grazie a queste operazioni, le emissioni prodotte dal veicolo non andranno a incrementare come spesso avviene con auto datate e non ben tenute, ma resteranno vicine a quelle originali.

4. Circolarità: Non solo la produzione, ma anche lo smaltimento delle auto usate ha un grande impatto sull’ambiente. Scegliere un’auto usata significa allontanare nel tempo questo momento e ridurre la propria impronta sul pianeta.

5. Valore: Un’auto usata non subisce il deprezzamento immediato e automatico dell’IVA al 22%, come avviene invece per l’acquisto di una vettura nuova non appena si esce dalla concessionaria.

È chiaro, dunque, come brumbrum abbia assunto una posizione pioneristica e strategica, dimostrando oggi di essere un leader di settore per chi vuole fare una scelta amica dell’ambiente e del portafoglio.