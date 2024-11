Centercasa apre a Ferrara: il 19° punto vendita arriva al Centro Commerciale "Il Diamante"

Ha aperto ufficialmente le sue porte il nuovo punto vendita Centercasa di Ferrara presso il Centro Commerciale “Il Diamante”, accanto al supermercato Iper Tosano. Con l’inaugurazione, celebrata con il tradizionale taglio del nastro sabato 23 novembre alle ore 9.00, l’azienda raggiunge il traguardo del suo 19° negozio, un’espansione significativa che porta il marchio anche in Emilia-Romagna.

Un pubblico entusiasta ha partecipato all'evento inaugurale, scoprendo una vasta selezione di articoli per la casa e la cucina, con marchi di prestigio come Tognana e Lagostina, perfetti per chi cerca qualità e stile. L’apertura è arrivata proprio in tempo per il Natale, con un'ampia gamma di decorazioni: alberi, luci, palline e tutto quello che serve per la casa durante queste feste.

Centercasa si conferma un punto di riferimento anche per il divertimento e la creatività. Tra i reparti più visitati, quello dedicato ai giocattoli, con proposte per tutte le età, dai classici Lego ai giochi educativi Clementoni, fino ai giochi in scatola targati Hasbro. E per chi cerca prodotti di cancelleria o accessori per scuola e ufficio, il negozio offre una ricca selezione di marchi rinomati come Legami, Eastpak, Carioca e Stabilo.

Per celebrare l’apertura, Centercasa ha riservato ai suoi clienti uno speciale sconto del 20% su tutto l’assortimento durante il weekend inaugurale. Una promozione che ha attirato centinaia di persone, desiderose di approfittare dell’offerta e di ricevere un omaggio floreale come simbolo di benvenuto.

L’orario continuato, dalle 9.00 alle 19.30, dal lunedì alla domenica, permette ai visitatori di godersi con calma l’esperienza di acquisto. L’attenzione per il cliente, infatti, è da sempre un punto di forza di Centercasa, con personale pronto a fornire consigli e informazioni utili.

L’apertura di Ferrara segna un momento di orgoglio per Centercasa, un’azienda veneta con oltre 65 anni di storia, nata in provincia di Venezia. In tutte le province del Veneto vi è più di un punto vendita come anche in Friuli (Udine e Pordenone) e Lombardia (Montichiari). L’arrivo in Emilia-Romagna rappresenta un passo importante per il marchio.

“Essere a Ferrara è per noi un vero traguardo – dichiarano l’azienda – un’opportunità per far conoscere la qualità, la convenienza e l’assortimento che da sempre ci contraddistinguono. Siamo felici di essere stati accolti con entusiasmo da questa splendida città”.

Per rimanere aggiornati su novità, promozioni e iniziative, Centercasa invita i clienti a seguire i suoi profili social su Facebook e Instagram, dove ogni settimana sono condivisi contenuti e offerte dedicate.

Con questo nuovo capitolo, Centercasa si conferma una realtà in costante crescita, capace di riconoscere nel tempo le diverse esigenze familiari che si presentano.